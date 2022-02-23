«Где наши звания?» Наставник «Северстали» Разин обратился к федерации хоккея Финляндии

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин на своей странице в «Инстаграме» отреагировал на победу сборной Финляндии по хоккею на Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай), шуточно обратившись к федерации хоккея Финляндии. Олимпийским чемпионом в составе Суоми стал форвард «Северстали» Йоонас Няттинен.



«Уважаемая федерация хоккея Финляндии, прошло три дня, как вы стали олимпийскими чемпионами. Но до сих пор к нам в клуб не поступал запрос на предоставление документов для присвоения звания заслуженный тренер Финляндии. Я возмущён вашей работой. Мы, тренеры КХЛ и «Северстали» в частности, не покладая рук обучали ваших хоккеистов. Готовили их. Где наши звания?



Если есть пенсия за это звание, тогда отдельная просьба предоставить это звание Владимиру Крикунову. Он подготовил Хиетанена, поэтому тоже достоин этого. А если пенсии нет, возьмём машинами», – сказал Разин.

Отметим, что в роли переводчика на финский язык выступил эстонский форвард череповчан Роберт Рооба, ранее игравший в Финляндии.