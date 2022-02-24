«Мне больше не 19». Овечкин объяснил, почему изменил свою игру в сторону голевых передач

Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин ответил на вопрос, почему в текущем сезоне он стал отдавать больше результативных пасов.

«Мой сдвиг в сторону голевых передач? Мне больше не 19 лет. Все играют быстрее? Очевидно, что игра меняется. Лига меняется. В неё приходит много молодых ребят — поэтому они и быстрые. Как я провожу подготовку? Не собираюсь раскрывать свои секреты», — приводит слова Овечкина авторитетное издание The Wall Street Journal.

Кроме того, россиянин признал, что большая часть его подготовки связана с погоней за его 3,5-летним и почти 21-месячным сыновьями.

Напомним, в текущем сезоне 36-летний российский форвард принял участие в 50 встречах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых забросил 31 шайбу и отдал 31 результативную передачу, суммарно набрав 62 очка при показателе полезности "+14". Всего за карьеру в НХЛ Овечкин провёл 1247 матчей. За это время он успел забить 761 гол и отдать 621 голевой пас. Таким образом, на счету россиянина 1382 очка в НХЛ.