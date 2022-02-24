«Мне больше не 19». Овечкин объяснил, почему изменил свою игру в сторону голевых передач

Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин ответил на вопрос, почему в текущем сезоне он стал отдавать больше результативных пасов.
«Мой сдвиг в сторону голевых передач? Мне больше не 19 лет. Все играют быстрее? Очевидно, что игра меняется. Лига меняется. В неё приходит много молодых ребят — поэтому они и быстрые. Как я провожу подготовку? Не собираюсь раскрывать свои секреты», — приводит слова Овечкина авторитетное издание The Wall Street Journal.
Кроме того, россиянин признал, что большая часть его подготовки связана с погоней за его 3,5-летним и почти 21-месячным сыновьями.
Напомним, в текущем сезоне 36-летний российский форвард принял участие в 50 встречах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых забросил 31 шайбу и отдал 31 результативную передачу, суммарно набрав 62 очка при показателе полезности "+14". Всего за карьеру в НХЛ Овечкин провёл 1247 матчей. За это время он успел забить 761 гол и отдать 621 голевой пас. Таким образом, на счету россиянина 1382 очка в НХЛ.
- 24 февраля 2022
-
08:39
-
08:00
-
07:51
-
07:08
-
06:29
-
06:18
-
06:09
-
05:48
-
02:53
-
01:00
- 23 февраля 2022
-
23:50
-
23:36
-
23:15
-
23:14
-
23:01
-
22:50
-
22:50
-
22:35
-
22:18
-
21:55
-
21:36
-
21:15
-
20:50
-
20:36
-
20:10
-
19:38
-
19:02
-
18:46
-
18:12
-
17:50
-
17:36
-
17:27
-
17:20
-
17:08
-
16:50