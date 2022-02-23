Спортивный врач оценил возможность возвращения Амирова в хоккей после опухоли мозга

Спортивный врач и главный врач академии ФК «Спартак» Никита Карлицкий прокомментировал обнаружение опухоли мозга у нападающего ХК «Салават Юлаев» Родиона Амирова.

«По первому образованию я нейрохирург. Оперировал в том числе и опухоли мозга. К сожалению, в ситуации с Амировым максимальное количество неизвестных, поэтому прогноз давать крайне затруднительно по целому ряду причин. В том числе и потому, что опухолей головного мозга очень много — все они ведут себя абсолютно по-разному. Если это опухоль, которая образно относится к доброкачественной — какая-нибудь самая распространённая невринома, — то прогноз очень хороший. Всё зависит от размера, но есть методики лечения опухоли неоперационные — это гамма нож: когда три луча фокусируются (сами по себе они безопасны), но в зоне их фокусировки возникает повышение температуры — опухоль выжигают, не нарушая целостности черепа. Это не такая новая вещь — у нас в России это делают уже 15-20 лет. Если она доброкачественная и они выберут такой подход к лечению, то прогноз хороший — хоккеист вернётся и будет радовать болельщиков. Это абсолютно никак не будет мешать.



Помимо того, доброкачественная опухоль или нет, очень важно её расположение. Если опухоль находится в районе прецентральной извилины, которая отвечает за всё движение в половине нашего тела, то могут быть неприятные последствия — слабость в ногах, руках — вплоть до паралича. Если опухоль находится в одной из так называемых «немых» зонах, то это тоже даёт хороший прогноз на будущее.



Есть ещё доброкачественные опухоли, которые растут из оболочки мозга: она считается опухолью мозга, хотя по сути они растут из оболочек и просто давят на мозг — это небольшая операция с очень хорошим прогнозом. В таком случае человек восстановится за полтора-два месяца, после чего может спокойно заниматься спортом. Если всё же это злокачественная опухоль — например, глиальная, которая была у Жанны Фриске, — в таком случае прогноз очень плохой. Здесь даже при постоянных операциях и лечениях выживают не более 5%.



Многие люди почему-то считают, что опухоли неизлечимы — это не так. Есть целый ряд опухолей, которые на современной химиотерапии лечатся даже на четвёртой стадии. Медицина движется вперёд», — сказал Карлицкий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.