Давыдов: Шипачёв стал заложником оборонительного стиля. Ему тесто играть в этих схемах

Трёхкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов поделился мнением об игре форварда Вадима Шипачёва на Олимпиаде.

«Шипачёв – большой мастер, в московском «Динамо» он показывал совсем другой хоккей, намного более интересный и эффектный, чем в сборной в Пекине. Считаю, что на Олимпиаде Вадим стал заложником оборонительного стиля. Было видно, как ему тесно в этих схемах, он не привык играть без шайбы и в звене, где постоянно меняются крайние форварды. То же относится и к Станиславу Галиеву – его партнёру по «Динамо», который в Пекине был малозаметен.

Наверное, более эффектно выглядел в Пекине защитник «Динамо» Вячеслав Войнов. Он прибавлял по ходу турнира, стал лидером обороны сборной. Порадовал.

Критики говорят, что Шипачёв оказался не готов к высокому уровню игры на Олимпиаде? Нет, это не так. Уже говорил о том, что уровень этих Игр был очень средним, такого количества брака, потерь шайбы и пробросов по борту не наблюдал и во многих матчах чемпионата НХЛ. Да и каких-то космических скоростей не увидел.

Так что связываю проблемы Шипачёва не с олимпийским уровнем, а с игровыми схемами. Кстати, не было комфортно в Пекине и Никите Гусеву. Наверное, теперь становится понятным, почему в состав не пригласили Андрея Кузьменко, Константина Окулова, Антона Бурдасова и некоторых других форвардов. Они тоже могли бы и не вписаться в пекинские схемы», – цитирует Давыдова Russia-Hockey.