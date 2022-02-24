Давыдов: Шипачёв стал заложником оборонительного стиля. Ему тесто играть в этих схемах

Трёхкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов поделился мнением об игре форварда Вадима Шипачёва на Олимпиаде.
«Шипачёв – большой мастер, в московском «Динамо» он показывал совсем другой хоккей, намного более интересный и эффектный, чем в сборной в Пекине. Считаю, что на Олимпиаде Вадим стал заложником оборонительного стиля. Было видно, как ему тесно в этих схемах, он не привык играть без шайбы и в звене, где постоянно меняются крайние форварды. То же относится и к Станиславу Галиеву – его партнёру по «Динамо», который в Пекине был малозаметен.
Наверное, более эффектно выглядел в Пекине защитник «Динамо» Вячеслав Войнов. Он прибавлял по ходу турнира, стал лидером обороны сборной. Порадовал.
Критики говорят, что Шипачёв оказался не готов к высокому уровню игры на Олимпиаде? Нет, это не так. Уже говорил о том, что уровень этих Игр был очень средним, такого количества брака, потерь шайбы и пробросов по борту не наблюдал и во многих матчах чемпионата НХЛ. Да и каких-то космических скоростей не увидел.
Так что связываю проблемы Шипачёва не с олимпийским уровнем, а с игровыми схемами. Кстати, не было комфортно в Пекине и Никите Гусеву. Наверное, теперь становится понятным, почему в состав не пригласили Андрея Кузьменко, Константина Окулова, Антона Бурдасова и некоторых других форвардов. Они тоже могли бы и не вписаться в пекинские схемы», – цитирует Давыдова Russia-Hockey.
- 24 февраля 2022
-
08:39
-
08:00
-
07:51
-
07:08
-
06:29
-
06:18
-
06:09
-
05:48
-
02:53
-
01:00
- 23 февраля 2022
-
23:50
-
23:36
-
23:15
-
23:14
-
23:01
-
22:50
-
22:50
-
22:35
-
22:18
-
21:55
-
21:36
-
21:15
-
20:50
-
20:36
-
20:10
-
19:38
-
19:02
-
18:46
-
18:12
-
17:50
-
17:36
-
17:27
-
17:20
-
17:08
-
16:50