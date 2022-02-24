Источник: «Нэшвилл» рассматривает варианты продолжения карьеры для Форсберга

Журналист Энди Стриклэнд в «Твиттере» сообщил о том, что «Нэшвилл Предаторз» подбирает варианты продолжения карьеры для форварда Филипа Форсберга.
«Услышал, что «Нэшвилл» активно подбирает команду для Филипа Форсберга», – написал журналист в «Твиттере».
В текущем сезоне Форсберг провёл 38 матчей и набрал 44 очка: забросил 26 шайб и отдал 18 результативных передач.
Игрок выступает за «Предаторз» с сезона-2012/2013.
На данный момент «Нэшвилл» с 62 очками после 51 матча занимает пятое место в таблице Западной конференции.
В Центральном дивизионе «Предаторз» занимают четвёртое место. По итогам регулярного чемпионата по четыре команды из каждого дивизиона выйдут в плей-офф.
Напомним, действующим победителем Кубка Стэнли является «Тампа-Бэй Лайтнинг».
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