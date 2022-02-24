Шипачёв и Галиев сыграют за «Динамо» в первом звене. Это первый их матч после Олимпиады

Сегодня, 24 февраля, в Москве на «ВТБ Арене — имени Аркадия Чернышёва» состоится контрольный матч, в котором московское «Динамо» встретится с нур-султанским «Барысом». Начало матча — в 13:00 мск.

Динамовцы объявили состав на игру, форварды Вадим Шипачёв и Станислав Галиев впервые после Олимпиады сыграют за бело-голубых.

Бочаров (Ерёменко);

Миронов – Войнов, Галиев – Шипачёв – О’Делл;

Белов – Сергеев, Фёдоров – Линдберг – Рашевский;

Прибыльский – Волков, Яковлев – Фисенко – Игумнов;

Новиков – Ефремов, Клинкхаммер – Якимов – Муранов.

Напомним, обе команды продолжают подготовку к плей-офф Континентальной хоккейной лиги. «Динамо» сыграет в первом раунде с «Северсталью», «Барыс» встретится с «Металлургом».

В начале февраля КХЛ объявила о досрочном завершении регулярного чемпионата. Участники плей-офф определялись по проценту набранных очков.