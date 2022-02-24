Плющев объяснил, почему назвал «Ак Барс» фаворитом в серии с «Авангардом»

Заслуженный тренер России Владимир Плющев поделился мнением о результате серии «Ак Барс» – «Авангард» в первом раунде плей-офф КХЛ.
«Я бы отдал предпочтение «Ак Барсу», но игра может сложиться как угодно. Мне кажется, что потенциал у линии нападения казанцев тоньше и выше, чем у «Авангарда».
Хартли более кубковый тренер, чем Квартальнов? У Хартли, конечно, большой опыт. Но вряд ли это сыграет роль в нашей КХЛ. Я не видел какие-то запоминающиеся технико-тактические задумки от Хартли в плей-офф. Там всё определяли личные данные игроков. В прошлом сезоне у омичей был Ковальчук, который сыграл большую роль в завоевании Кубка Гагарина. В этом сезоне замены ему не нашлось. А у «Ак Барса», я надеюсь, игроки потоньше сыграют в плей-офф, чем в гладком чемпионате. И должно сказаться усиление канадскими хоккеистами, которые сыграли на Олимпиаде достаточно неплохо.
Нынешний плей-офф – последний шанс Квартальнова в «Ак Барсе»? Не считаю, что должен обсуждать такие вещи. Всё же я не генеральный менеджер «Ак Барса». И тем более я ведь не знаю, какие задачи стоят перед казанским клубом сегодня. Наверное, самые высокие, но всегда есть какие-то оговорки. Другой вопрос, что у Квартальнова будет нервозная обстановка из-за приглашения североамериканского специалиста в его штаб. Не считаю привлечение Майка Пелино в «Ак Барс» оправданным. Как говорится, человека поставили за спину. И я не думаю, что Пелино может сделать что-то выдающееся для казанцев. «Ак Барс» всегда был командой с российским лицом и советским, если хотите, хоккеем. Был, по крайней мере», – цитирует Плющева «Татар-Информ».
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