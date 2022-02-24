Один из главных спонсоров «Йокерита» сообщил о прекращении сотрудничества с клубом
Поделиться
Один из главных спонсоров финского «Йокерита» — компания Barona — сообщила о прекращении деловых отношений с клубом, сообщает Iltalehti.
«Мы не хотим и не будем участвовать в финансировании «Йокерита», который играет в российском чемпионате Континентальной хоккейной лиги. Мы открыто выступаем против войны. Это наше заявление по текущей ситуации», – сообщается в пресс-релизе компании.
Напомним, ранее фан-клуб «Йокерита» потребовал от руководства клуба выйти из состава участников Континентальной хоккейной лиги. Руководители команды выступили с заявлением, в котором сообщили о наблюдении за ситуацией.
В первом раунде плей-офф Кубка Гагарина 2022 года «Йокерит» должен сыграть с московским «Спартаком».
Комментарии
- 24 февраля 2022
-
17:58
-
17:12
-
16:45
-
16:19
-
15:42
-
15:27
-
15:10
-
13:53
-
13:14
-
12:28
-
12:12
-
11:33
-
10:33
-
09:10
-
08:56
-
08:39
-
08:00
-
07:51
-
07:08
-
06:29
-
06:18
-
06:09
-
05:48
-
02:53
-
01:00
- 23 февраля 2022
-
23:50
-
23:36
-
23:15
-
23:14
-
23:01
-
22:50
-
22:50
-
22:35
-
22:18
-
21:55
Партнерский контент