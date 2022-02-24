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Один из главных спонсоров «Йокерита» сообщил о прекращении сотрудничества с клубом

Один из главных спонсоров «Йокерита» сообщил о прекращении сотрудничества с клубом
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Один из главных спонсоров финского «Йокерита» — компания Barona — сообщила о прекращении деловых отношений с клубом, сообщает Iltalehti.

«Мы не хотим и не будем участвовать в финансировании «Йокерита», который играет в российском чемпионате Континентальной хоккейной лиги. Мы открыто выступаем против войны. Это наше заявление по текущей ситуации», – сообщается в пресс-релизе компании.

Напомним, ранее фан-клуб «Йокерита» потребовал от руководства клуба выйти из состава участников Континентальной хоккейной лиги. Руководители команды выступили с заявлением, в котором сообщили о наблюдении за ситуацией.

В первом раунде плей-офф Кубка Гагарина 2022 года «Йокерит» должен сыграть с московским «Спартаком».

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