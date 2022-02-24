Один из главных спонсоров «Йокерита» сообщил о прекращении сотрудничества с клубом

Один из главных спонсоров финского «Йокерита» — компания Barona — сообщила о прекращении деловых отношений с клубом, сообщает Iltalehti.



«Мы не хотим и не будем участвовать в финансировании «Йокерита», который играет в российском чемпионате Континентальной хоккейной лиги. Мы открыто выступаем против войны. Это наше заявление по текущей ситуации», – сообщается в пресс-релизе компании.



Напомним, ранее фан-клуб «Йокерита» потребовал от руководства клуба выйти из состава участников Континентальной хоккейной лиги. Руководители команды выступили с заявлением, в котором сообщили о наблюдении за ситуацией.



В первом раунде плей-офф Кубка Гагарина 2022 года «Йокерит» должен сыграть с московским «Спартаком».