«Йокерит» вдруг стал послушным и аполитичным. Финский клуб боится уходить из КХЛ?

Конечно, было сразу понятно, что признание российскими властями независимости ДНР и ЛНР повлечёт за собой определённые последствия, которые затронут в том числе и спортивную сферу. В футболе уже пошли разговоры о переносе из Санкт-Петербурга финала Лиги Чемпионов, а также о проведении на нейтральной территории стыкового матча плей-офф отборочного цикла ЧМ-2022 Россия — Польша. Плюс под санкции уже угодил ПФК ЦСКА.

В хоккее пока в этом смысле всё спокойно, но можно быть уверенными, что ближе к 2023 году (если геополитическая ситуация никак не изменится или ухудшится) на Западе заговорят о невозможности проводить в России чемпионат мира по хоккею (Санкт-Петербург), а может быть, даже и МЧМ, который ждут в Омске и Новосибирске. Поживём — увидим.

Сейчас же первым отголоском политического конфликта для КХЛ стал — кто бы сомневался — «Йокерит». Точнее, не сам клуб, а его фан-клуб, опубликовавший вчера следующее заявление.

Заявление фан-клуба «Йокерита»



«Мы требуем немедленного выхода «Йокерита» из Континентальной хоккейной лиги. Мы обращаемся к вам как к лицам, принимающим решения: защитите клуб, убрав эмблему клуба из состава участников



Продолжение игр нанесёт неисчислимый ущерб репутации всего клуба, которая, возможно, никогда больше не будет восстановлена». «Мы требуем немедленного выхода «Йокерита» из Континентальной хоккейной лиги. Мы обращаемся к вам как к лицам, принимающим решения: защитите клуб, убрав эмблему клуба из состава участников КХЛ Продолжение игр нанесёт неисчислимый ущерб репутации всего клуба, которая, возможно, никогда больше не будет восстановлена».

Ничего удивительного здесь нет. В Финляндии давно не в восторге от присутствия «Йокерита» в русской лиге, которую, как известно, придумал Владимир Путин. У финнов есть стойкое ощущение, что их клуб в КХЛ терпит всяческие лишения, теряет деньги, а выиграть Кубок Гагарина ему не дают исключительно российские олигархи. Этот посыл каждый год транслируется в местных изданиях.

Признание Россией ДНР и ЛНР, разумеется, получило на Западе однозначную отрицательную оценку и стало ещё одним пунктом, из-за которого финны как верные члены Евросоюза ещё больше захотели не иметь ничего общего с Россией. И в их картине мира продолжение участия «Йокерита» в русском чемпионате на фоне происходящих событий, наверное, действительно выглядит ужасно.

Думаю, многие были готовы к тому, что и руководители «Йокерита» поддержат фанатское мнение. Возможно, кто-то из болельщиков «Спартака» уже начал праздновать выход во второй раунд плей-офф Кубка Гагарина. Однако официальный ответ «шутов» несколько удивил. Своей взвешенностью и адекватностью.

Официальное заявление «Йокерита»



У «Йокерита» есть обязывающие соглашения и обязательство соблюдать их в



На данный момент мы внимательно следим за ситуацией и ведём активный диалог со всеми заинтересованными сторонами. Мы также будем внимательно следить за решениями, связанными с возможными санкциями, и будем следить за их выполнением в наших поступках». У «Йокерита» есть обязывающие соглашения и обязательство соблюдать их в КХЛ . «Джокеры» также несут ответственность как работодатель. Поскольку в то же время ситуация и исключительно сложная, мы не считаем, что «Йокерит» как спортивный клуб имеет полное право чётко изложить свои взгляды на ситуацию.На данный момент мы внимательно следим за ситуацией и ведём активный диалог со всеми заинтересованными сторонами. Мы также будем внимательно следить за решениями, связанными с возможными санкциями, и будем следить за их выполнением в наших поступках».

Конечно, очень мило, что в «Йокерите» строго отнеслись к обязательствам перед КХЛ, да и вообще не стали в очередной раз мешать спорт с политикой на официальном уровне. Вот только жаль, что подобного подхода к сложным, неоднозначным ситуациям со стороны «шутов» мы не видели раньше. В «Йокерите» не вспоминали про «обязывающие отношения» с КХЛ, когда по ходу прошлого сезона неоднократно самовольно уходили на карантин, серьёзно подставляя лигу. А решившись на политический бойкот матча в Минске 3 сентября 2020 года, финны, очевидно, посчитали, что имеют право на изложение своего взгляда на ситуацию. Хотя тогда ситуация была не менее сложной, чем сейчас.

Однако теперь мы видим послушный «Йокерит». Что же изменилось? Финны вдруг осознали, что впутывать спорт в политику вовсе необязательно и можно ассоциировать себя только лишь как хоккейный клуб? Не думаю. Скорее всего, дело в том, что на кону встал серьёзнейший вопрос расставания с КХЛ, на что «шуты» пойти не могут. По крайней мере, пока.

Да, вот парадокс. Подавляющее большинство финского окружения «Йокерита» (местная пресса, многие болельщики) уже давно против выступления «джокеров» в российской лиге. Но очевидно, что в самом клубе держатся за КХЛ, и это при том, что ещё в мае 2019-го «шуты» избавились от российского присутствия — многолетний владелец «Йокерита» Харри Харкимо сначала выкупил 49% акций клуба у Геннадия Тимченко и Романа Ротенберга, а затем продал весь пакет целиком Яри Курри. Так легенда финского хоккея стал единственным владельцем «Йокерита».

Так почему же «Йокериту» по-прежнему интересно участие в КХЛ? Ведь клуб, как пишут финские СМИ, терпит колоссальные убытки, а в последнее время «шутам» всё сложнее играть в российской лиге: то пандемия накроет со всеми вытекающими проблемами при постоянном пересечении границ и различии в положениях законодательства, то обострятся политические разногласия между Россией и Евросоюзом, куда входит Финляндия.

Возможно, дело в том, что «Йокериту» в КХЛ всё-таки не так плохо, как это описывают в финской прессе. Клуб играет в сильнейшей лиге Евразии, что-то зарабатывает на телевизионных правах, под КХЛ, вероятно, больше денег выделяют спонсоры. Плюс не будем забывать и про интересы сборной Финляндии: много хоккеистов команды Суоми выступают за «Йокерит», получая возможность лучшей конкуренции, чем в финской лиге, что потом выливается в успехи «львов» на международной арене.

Но есть и ещё один нюанс. Как известно, в 2014 году (перед вступлением «шутов» в КХЛ) «Хартвалл-Арену», на которой «Йокерит» проводит домашние матчи, купили всё те же российские бизнесмены — Геннадий Тимченко и семейство Ротенбергов. В открытом доступе не удалось найти какой-либо информации о смене владельца стадиона за прошедшие 8 лет, так что, вероятно, и сейчас арена принадлежит структурам, управляемыми российскими олигархами. И логично сделать вывод: если «Йокерит» сейчас взбрыкнёт и в одностороннем порядке выйдет из КХЛ по политическим мотивам, то «шуты» попросту лишатся возможности играть на шикарном стадионе.

Так что пока «Йокерит» и КХЛ крепко повязаны, поэтому, когда речь зашла о чём-то большем, чем бойкот матча или проявление самоуправства, то «шуты» сделались покладистыми и аполитичными. Вот только в Финляндии, где ко всему российскому принято относиться с эмоциональной точки зрения, вряд ли это поймут. И на матчах плей-офф первого раунда, вероятно, с трибун «Хартвалла» стоит ждать провокаций: ведь «Йокерит» будет играть не просто с российской, а с московской командой, которая к тому же финансируется на деньги всё того же Тимченко.