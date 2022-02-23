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Фанаты «Йокерита» призвали клуб выйти из КХЛ, «Йокерит» не покинет КХЛ из-за политики

«Йокерит» вдруг стал послушным и аполитичным. Финский клуб боится уходить из КХЛ?
Лев Лукин
Фанаты «Йокерита» призвали клуб выйти из КХЛ
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«Шуты» проигнорировали эмоциональный призыв своих фанатов, и на это, похоже, есть причины.

Конечно, было сразу понятно, что признание российскими властями независимости ДНР и ЛНР повлечёт за собой определённые последствия, которые затронут в том числе и спортивную сферу. В футболе уже пошли разговоры о переносе из Санкт-Петербурга финала Лиги Чемпионов, а также о проведении на нейтральной территории стыкового матча плей-офф отборочного цикла ЧМ-2022 Россия — Польша. Плюс под санкции уже угодил ПФК ЦСКА.

В хоккее пока в этом смысле всё спокойно, но можно быть уверенными, что ближе к 2023 году (если геополитическая ситуация никак не изменится или ухудшится) на Западе заговорят о невозможности проводить в России чемпионат мира по хоккею (Санкт-Петербург), а может быть, даже и МЧМ, который ждут в Омске и Новосибирске. Поживём — увидим.

Сейчас же первым отголоском политического конфликта для КХЛ стал — кто бы сомневался — «Йокерит». Точнее, не сам клуб, а его фан-клуб, опубликовавший вчера следующее заявление.

Заявление фан-клуба «Йокерита»

«Мы требуем немедленного выхода «Йокерита» из Континентальной хоккейной лиги. Мы обращаемся к вам как к лицам, принимающим решения: защитите клуб, убрав эмблему клуба из состава участников КХЛ.

Продолжение игр нанесёт неисчислимый ущерб репутации всего клуба, которая, возможно, никогда больше не будет восстановлена».

Ничего удивительного здесь нет. В Финляндии давно не в восторге от присутствия «Йокерита» в русской лиге, которую, как известно, придумал Владимир Путин. У финнов есть стойкое ощущение, что их клуб в КХЛ терпит всяческие лишения, теряет деньги, а выиграть Кубок Гагарина ему не дают исключительно российские олигархи. Этот посыл каждый год транслируется в местных изданиях.

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Признание Россией ДНР и ЛНР, разумеется, получило на Западе однозначную отрицательную оценку и стало ещё одним пунктом, из-за которого финны как верные члены Евросоюза ещё больше захотели не иметь ничего общего с Россией. И в их картине мира продолжение участия «Йокерита» в русском чемпионате на фоне происходящих событий, наверное, действительно выглядит ужасно.

Думаю, многие были готовы к тому, что и руководители «Йокерита» поддержат фанатское мнение. Возможно, кто-то из болельщиков «Спартака» уже начал праздновать выход во второй раунд плей-офф Кубка Гагарина. Однако официальный ответ «шутов» несколько удивил. Своей взвешенностью и адекватностью.

Официальное заявление «Йокерита»

У «Йокерита» есть обязывающие соглашения и обязательство соблюдать их в КХЛ. «Джокеры» также несут ответственность как работодатель. Поскольку в то же время ситуация и исключительно сложная, мы не считаем, что «Йокерит» как спортивный клуб имеет полное право чётко изложить свои взгляды на ситуацию.

На данный момент мы внимательно следим за ситуацией и ведём активный диалог со всеми заинтересованными сторонами. Мы также будем внимательно следить за решениями, связанными с возможными санкциями, и будем следить за их выполнением в наших поступках».

Конечно, очень мило, что в «Йокерите» строго отнеслись к обязательствам перед КХЛ, да и вообще не стали в очередной раз мешать спорт с политикой на официальном уровне. Вот только жаль, что подобного подхода к сложным, неоднозначным ситуациям со стороны «шутов» мы не видели раньше. В «Йокерите» не вспоминали про «обязывающие отношения» с КХЛ, когда по ходу прошлого сезона неоднократно самовольно уходили на карантин, серьёзно подставляя лигу. А решившись на политический бойкот матча в Минске 3 сентября 2020 года, финны, очевидно, посчитали, что имеют право на изложение своего взгляда на ситуацию. Хотя тогда ситуация была не менее сложной, чем сейчас.

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Однако теперь мы видим послушный «Йокерит». Что же изменилось? Финны вдруг осознали, что впутывать спорт в политику вовсе необязательно и можно ассоциировать себя только лишь как хоккейный клуб? Не думаю. Скорее всего, дело в том, что на кону встал серьёзнейший вопрос расставания с КХЛ, на что «шуты» пойти не могут. По крайней мере, пока.

Да, вот парадокс. Подавляющее большинство финского окружения «Йокерита» (местная пресса, многие болельщики) уже давно против выступления «джокеров» в российской лиге. Но очевидно, что в самом клубе держатся за КХЛ, и это при том, что ещё в мае 2019-го «шуты» избавились от российского присутствия — многолетний владелец «Йокерита» Харри Харкимо сначала выкупил 49% акций клуба у Геннадия Тимченко и Романа Ротенберга, а затем продал весь пакет целиком Яри Курри. Так легенда финского хоккея стал единственным владельцем «Йокерита».

Так почему же «Йокериту» по-прежнему интересно участие в КХЛ? Ведь клуб, как пишут финские СМИ, терпит колоссальные убытки, а в последнее время «шутам» всё сложнее играть в российской лиге: то пандемия накроет со всеми вытекающими проблемами при постоянном пересечении границ и различии в положениях законодательства, то обострятся политические разногласия между Россией и Евросоюзом, куда входит Финляндия.

Возможно, дело в том, что «Йокериту» в КХЛ всё-таки не так плохо, как это описывают в финской прессе. Клуб играет в сильнейшей лиге Евразии, что-то зарабатывает на телевизионных правах, под КХЛ, вероятно, больше денег выделяют спонсоры. Плюс не будем забывать и про интересы сборной Финляндии: много хоккеистов команды Суоми выступают за «Йокерит», получая возможность лучшей конкуренции, чем в финской лиге, что потом выливается в успехи «львов» на международной арене.

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Но есть и ещё один нюанс. Как известно, в 2014 году (перед вступлением «шутов» в КХЛ) «Хартвалл-Арену», на которой «Йокерит» проводит домашние матчи, купили всё те же российские бизнесмены — Геннадий Тимченко и семейство Ротенбергов. В открытом доступе не удалось найти какой-либо информации о смене владельца стадиона за прошедшие 8 лет, так что, вероятно, и сейчас арена принадлежит структурам, управляемыми российскими олигархами. И логично сделать вывод: если «Йокерит» сейчас взбрыкнёт и в одностороннем порядке выйдет из КХЛ по политическим мотивам, то «шуты» попросту лишатся возможности играть на шикарном стадионе.

Так что пока «Йокерит» и КХЛ крепко повязаны, поэтому, когда речь зашла о чём-то большем, чем бойкот матча или проявление самоуправства, то «шуты» сделались покладистыми и аполитичными. Вот только в Финляндии, где ко всему российскому принято относиться с эмоциональной точки зрения, вряд ли это поймут. И на матчах плей-офф первого раунда, вероятно, с трибун «Хартвалла» стоит ждать провокаций: ведь «Йокерит» будет играть не просто с российской, а с московской командой, которая к тому же финансируется на деньги всё того же Тимченко.

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