«Победа близко, тем более с такой поддержкой». Амиров выступил с обращением к болельщикам

Нападающий «Салавата Юлаева» Родион Амиров обратился к болельщикам. Ранее стало известно, что у хоккеиста диагностировали опухоль головного мозга.
«Хочу сказать всем огромное спасибо за слова поддержки. Вчера вы взорвали мой „директ“, я действительно не ожидал такого. Да, сейчас нелёгкие времена, но я убеждён, что победа близко, тем более с такой поддержкой.
Сейчас я в Германии с родителями. Прохожу все необходимые медицинские процедуры, тренируюсь на земле, три раза в неделю выхожу на лёд — всё с учетом предписаний врачей. Собаку вот недавно мою любимую привезли, гуляем вместе, играем. Много сплю. Пока новости такие.
Ещё раз — спасибо каждому от меня и моих родителей за участие и теплые слова. С Богом я всё пройду и стану победителем. Всех обнял, приподнял, покружил", — написал Амиров в «инстаграме».
Ранее генеральный менеджер «Торонто Мэйпл Лифс» Кайл Дубас сообщил, что у российского форварда Родиона Амирова, выбранного командой в первом раунде (под общим 15-м номером) на драфте НХЛ 2020 года и выступающего в аренде за «Салават Юлаев» в КХЛ, диагностирована опухоль головного мозга.
В регулярном сезоне КХЛ 20-летний форвард принял участие в 10 матчах, в которых набрал 3 (1+2) очка. Он не играл с 3 января.
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