Хоккеисты «Торонто» записали послание Родиону Амирову, выбранному клубом на драфте НХЛ
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Хоккеисты «Торонто Мэйпл Лифс» записали видеообращение к российскому нападающему «Салавата Юлаева» Родиону Амирову.
«Перед началом утренней тренировки хоккеисты „Мэйпл Лифс“ сняли послание в поддержку Родиона Амирова», — сообщает в «твиттере» журналист Марк Мастерс.
Ранее генеральный менеджер «Торонто Мэйпл Лифс» Кайл Дубас сообщил, что у российского форварда Родиона Амирова, выбранного командой в первом раунде (под общим 15-м номером) на драфте НХЛ 2020 года и выступающего в аренде за «Салават Юлаев» в КХЛ, диагностирована опухоль головного мозга.
В досрочно завершившемся регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги 20-летний форвард принял участие в 10 матчах, в которых набрал 3 (1+2) очка. Амиров не играл с 3 января.
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