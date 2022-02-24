Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Хоккеисты «Торонто» записали послание Родиону Амирову, выбранному клубом на драфте НХЛ

Хоккеисты «Торонто» записали послание Родиону Амирову, выбранному клубом на драфте НХЛ
Комментарии

Хоккеисты «Торонто Мэйпл Лифс» записали видеообращение к российскому нападающему «Салавата Юлаева» Родиону Амирову.

«Перед началом утренней тренировки хоккеисты „Мэйпл Лифс“ сняли послание в поддержку Родиона Амирова», — сообщает в «твиттере» журналист Марк Мастерс.

Ранее генеральный менеджер «Торонто Мэйпл Лифс» Кайл Дубас сообщил, что у российского форварда Родиона Амирова, выбранного командой в первом раунде (под общим 15-м номером) на драфте НХЛ 2020 года и выступающего в аренде за «Салават Юлаев» в КХЛ, диагностирована опухоль головного мозга.

В досрочно завершившемся регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги 20-летний форвард принял участие в 10 матчах, в которых набрал 3 (1+2) очка. Амиров не играл с 3 января.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022