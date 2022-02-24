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Тренер «Динамо» М: довольны тем, как провели паузу на Олимпиаду. Охватили практически всё

Тренер «Динамо» М: довольны тем, как провели паузу на Олимпиаду. Охватили практически всё
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Тренер московского «Динамо» Александр Савченков подвёл итоги товарищеского матча с «Барысом» (6:3) и всей Олимпийской паузы

«Сегодня получилась очень товарищеская игра. Много получалось, соперник позволял. Были и недочёты, но хорошо, что это контрольная игра. Будем готовиться к более серьёзным встречам.

Три игрока, которые играли на Олимпиаде, вышли в первом звене. Расчет был из разного физического состояния сочетаний? Нет, это было сделано специально, так как сегодня была последняя игра перед плей-офф. Поэтому поставили более-менее состав с прицелом на первый матч.

Довольны ли вы тем, как провели Олимпийскую паузу? В принципе довольны, практически всё удалось охватить и подтянуть. Будем смотреть куда это выведет», — цитирует Савченкова пресс-служба клуба.

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