«Ак Барс» минимально обыграл «Нефтехимик» в товарищеской встрече

Казанский «Ак Барс» одержал минимальную победу над нижнекамским «Нефтехимиком» в товарищеском матче со счётом 1:0 (1:0, 0:0, 0:0). Встреча прошла в Казани на стадионе «Татнефть-Арена».



Единственную шайбу в составе подопечных Дмитрия Квартальнова забросил нападающий Даниил Тарасов в большинстве на 12-й минуте. Ему ассистировали Джейсон Демерс и Джордан Уил.



Напомним, «Ак Барс» занял четвёртое место в таблице Восточной конференции по итогам досрочно завершившегося регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги, «Нефтехимик» завершил чемпионат на седьмой строчке Востока.



Обе команды сыграют в плей-офф Кубка Гагарина 2022 года. «Ак Барс» в первом раунде сыграет с «Авангардом», Нефтехимик" — с «Трактором».