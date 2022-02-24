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«Ак Барс» минимально обыграл «Нефтехимик» в товарищеской встрече

«Ак Барс» минимально обыграл «Нефтехимик» в товарищеской встрече
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Казанский «Ак Барс» одержал минимальную победу над нижнекамским «Нефтехимиком» в товарищеском матче со счётом 1:0 (1:0, 0:0, 0:0). Встреча прошла в Казани на стадионе «Татнефть-Арена».

Единственную шайбу в составе подопечных Дмитрия Квартальнова забросил нападающий Даниил Тарасов в большинстве на 12-й минуте. Ему ассистировали Джейсон Демерс и Джордан Уил.

Напомним, «Ак Барс» занял четвёртое место в таблице Восточной конференции по итогам досрочно завершившегося регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги, «Нефтехимик» завершил чемпионат на седьмой строчке Востока.

Обе команды сыграют в плей-офф Кубка Гагарина 2022 года. «Ак Барс» в первом раунде сыграет с «Авангардом», Нефтехимик" — с «Трактором».

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
24 февраля 2022, четверг. 18:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
1 : 0
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Тарасов (Демерс, Уил) – 11:18 (5x4)
Комментарии
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