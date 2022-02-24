«Нет предела совершенству». Р. Ротенберг — о результативности СКА

Главный тренер СКА Роман Ротенберг подвёл итоги товарищеской встречи с «Автомобилистом» (4:2).
«Хорошая игра. Нужно отдать должное сопернику, который играл очень самоотверженно и создал много трудностей, которые нам пришлось преодолевать. Ребята молодцы, выполнили установку. Нам есть над чем работать, продолжаем готовиться к плей-офф.
Впереди ещё один матч, подготовка продолжается. У нас есть многолетний опыт таких матчей. Конечно, нужно серьёзно поработать, укрепить командный дух. Думаю, к плей-офф мы будем готовы.
Две результативные победы, заброшено восемь шайб. Это придаёт уверенности перед плей-офф? Нет предела совершенству. Продолжаем работать над деталями. Сегодня забили четыре, но, с точки зрения реализации, можем играть лучше. Нужно ещё больше забивать, есть над чем работать во всех зонах. Конечно, нас радует результативность, две победы, ребята молодцы.
«Йокерит» может сняться к плей-офф, тогда соперник СКА изменится? Мы работаем по ситуации, по факту. Будем готовы встречаться с любым соперником, но сейчас наш соперник – минское «Динамо». Другой информации у нас нет.
Первый номер на плей-офф – Юханссон. Кто будет вторым вратарём? Этот вопрос мы ещё обсудим, есть ещё матч с «Торпедо». Игра покажет. Хочу поблагодарить болельщиков, которые пришли и поддержали нас. Огромное спасибо, ждём на игре против „Торпедо“, — цитирует Ротенберга официальный сайт клуба.
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