«Нет предела совершенству». Р. Ротенберг — о результативности СКА

Главный тренер СКА Роман Ротенберг подвёл итоги товарищеской встречи с «Автомобилистом» (4:2).



«Хорошая игра. Нужно отдать должное сопернику, который играл очень самоотверженно и создал много трудностей, которые нам пришлось преодолевать. Ребята молодцы, выполнили установку. Нам есть над чем работать, продолжаем готовиться к плей-офф.



Впереди ещё один матч, подготовка продолжается. У нас есть многолетний опыт таких матчей. Конечно, нужно серьёзно поработать, укрепить командный дух. Думаю, к плей-офф мы будем готовы.



Две результативные победы, заброшено восемь шайб. Это придаёт уверенности перед плей-офф? Нет предела совершенству. Продолжаем работать над деталями. Сегодня забили четыре, но, с точки зрения реализации, можем играть лучше. Нужно ещё больше забивать, есть над чем работать во всех зонах. Конечно, нас радует результативность, две победы, ребята молодцы.



«Йокерит» может сняться к плей-офф, тогда соперник СКА изменится? Мы работаем по ситуации, по факту. Будем готовы встречаться с любым соперником, но сейчас наш соперник – минское «Динамо». Другой информации у нас нет.



Первый номер на плей-офф – Юханссон. Кто будет вторым вратарём? Этот вопрос мы ещё обсудим, есть ещё матч с «Торпедо». Игра покажет. Хочу поблагодарить болельщиков, которые пришли и поддержали нас. Огромное спасибо, ждём на игре против „Торпедо“, — цитирует Ротенберга официальный сайт клуба.