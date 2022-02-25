Овечкин сократил отставание от Ягра в списке снайперов в истории НХЛ до четырёх шайб

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Матч завершился со счётом 4:1 в пользу подопечных Жерара Галлана.
Автором единственной шайбы в составе «Вашингтона» стал капитан столичной команды Александр Овечкин, отличившийся за минуту до конца основного времени. Овечкин сократил отставание от Яромира Ягра, занимающего третью строчку в списке лучших снайперов в истории НХЛ, до четырёх шайб.
На счету россиянина теперь 762 заброшенные шайбы, у чешского нападающего – 766 голов. Второе место с 801 шайбой занимает Горди Хоу. На первом месте Уэйн Гретцки, забивший 894 гола.
Для 36-летнего форварда сегодняшний матч стал 1248-м за карьеру в НХЛ. Благодаря этому он сравнялся с Сергеем Фёдоровым по количеству матчей в НХЛ среди россиян. Теперь они делят между собой третье место.
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