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Гол Овечкина не помог «Вашингтону» избежать поражения в матче с «Рейнджерс»

Гол Овечкина не помог «Вашингтону» избежать поражения в матче с «Рейнджерс»
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В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в эти минуты завершилась встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 4:1.

На 13-й минуте счёт в матче открыл Мика Зибанеджад. На 39-й преимущество удвоил Алекси Лафренье. На 47-й минуте забил Крис Крайдер, а на 52-й последний гол для своей команды забил Баркли Гудроу.

Примечательно, что на 59-й минуте матча российский нападающий Александр Овечкин отыграл единственную шайбу для своей команды с передачи другого россиянина Евгения Кузнецова.

Игорь Шестёркин совершил 36 сейвов, Илья Самсонов – 17. Артемий Панарин очков не набрал. У Дмитрия Орлова коэффициент полезности – «-1».

НХЛ - регулярный чемпионат
25 февраля 2022, пятница. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 1
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Зибанеджад (Лафренье, Джонс) – 12:57 (5x5)   2:0 Лафренье (Линдгрен) – 38:48 (5x5)   3:0 Крайдер (Фокс, Зибанеджад) – 46:57 (5x5)   4:0 Гудроу (Руни, Ривз) – 51:09 (5x5)   4:1 Овечкин (Кузнецов) – 58:58 (5x5)
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