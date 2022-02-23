Замариновали таланта. Отъезд Овчинникова в Канаду — провал «Сибири» и потеря для КХЛ

После одной из игр октября в микст-зоне Дмитрий Овчинников выдал настолько пламенную речь, что заслушались буквально все новосибирские журналисты. Поставленный голос, грамотные предложения, немного юмора – и огонь в глазах. Моя пока единственная встреча с этим форвардом запомнилась именно так. Но, к сожалению, уже через несколько игр Дима опять присел в глубокий запас, и его выходы на поле ограничивались пробежками между скамейкой запасных и боксом штрафников. А теперь и подавно долго не поговорим: 18 февраля Овчинников подписал трёхлетний контракт новичка с «Торонто Мэйпл Лифс» на $ 835 тыс. и открестился от «Сибири».

И сделал абсолютно правильно. Очень хорошие слова сказал недавно главный тренер сборной России Алексей Жамнов: «Если мы не будем доверять молодым, то как они будут прогрессировать?». Эти бы слова да главному тренеру «Сибири» Андрею Мартемьянову в уши. Но тот заявлял, что у Овчинникова слишком маленькие габариты для профессионала: 181 см рост и 74 кг вес. Последнее в основном и смущало Мартемьянова. Мол, бережём парня, решили сделать ставку на более опытных ребят. Главное – не нанести парню психологическую травму.

Но всё-таки это больше похоже на отговорки. Немало в лиге маленьких, но очень успешных игроков: достаточно посмотреть на Никиту Тертышного. Он меньше Овчинникова по всем показателям, но при этом основной игрок «Трактора» и в топ-30 лучших бомбардиров лиги. Забавно, что всё, так сильно смущающее Мартемьянова, ни капли не напугало Игоря Ларионова, который вызвал Дмитрия на Кубок Германии в первой паузе на Евротур.

Но тренер «Сибири» зато буквально на каждой пресс-конференции нахваливал молодого форварда: «Я готов всегда его рассматривать, он самозабвенно тренируется, командный игрок, переживает за парней и всегда готов. Будет шанс — дадим. Думаю, возможность сыграть у него будет». В итоге «Сибирь» дозаботилась до того, что у Димы лопнуло терпение. Если верить сайту КХЛ, то у Овчинникова 17 игр в этом году. Но статистика эта подпорченная, потому что несколько раз он выходил чисто на удаления, а потом бежал к скамейке запасных. Проще говоря: выходил на пять секунд. Исключив такие игры, мы имеем 13 матчей с хоть немного приличным игровым временем. В среднем получается, что на площадке он проводил 6 минут. Хотя в отдельных играх ему доставалась и десятка. При таком игровом времени у него 3 (1+2) очка за сезон. Но в последний раз Дима выходил на лёд КХЛ аж 4 декабря в матче с «Куньлунем».

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Система «Сибири» за свою историю в КХЛ вырастила всего трёх талантливых игроков. Владимир Тарасенко сейчас в «Сент-Луисе», Константин Окулов – в ЦСКА. Третий – теперь игрок «Торонто Марлис», а в будущем, возможно, и «Лифс»: сначала он будет выступать в АХЛ, а потом уже посмотрят. Диме уже 19 лет, он прекрасный центр и распасовщик. В «Сибирский Снайперах» он стандартно набирал 1,3 очка за игру и уже сто лет как перерос эти лигу. Он мог бы спокойно выходить в лидеры МХЛ среди бомбардиров, но провёл за молодёжку всего 22 игры: в 2,5 раза меньше конкурентов. И, несмотря на такую статистику, оказался в странной ситуации.

Диме негде развиваться: в МХЛ уже неинтересно, а Мартемьянов зажигает красный свет. Ещё в прошлом году при Заварухине Овчинников временами выходил с первой тройкой – легионерской – и даже несколько раз пытался сыграть в большинстве. С Мартемьяновым картина противоположная: четвёртое звено с Коротковым и Голубевым стало для него потолком. Да, как-то раз в ноябре он вышел в большинстве. Но через месяц отправился на лавку буквально до окончания регулярки. Хотя именно ноябрь стал для «Сибири» переломным периодом, когда команда наконец-то заиграла, а Мартемьянов избежал увольнения. По большей части благодаря красивой связке Коротков-Овчинников. Но это не заставило главного тренера оставить молодого форварда в основном составе.

Звоночки об отъезде Овчинникова крутились весь месяц. Во время олимпийской паузы «Сибирь» провела два товарищеских матча. Ни в одном из них мы не увидели Овчинникова, хотя где, как не в товарняках, проверять молодёжь? Не было заметно его и на видео с тренировок, хотя несколько снайперов к основному клубу присоединились. Постепенно в голову закрадывалась шальная мысль, и наконец ей пришло подтверждение в виде небольшой приписки в пресс-релизе КХЛ: «Сибирь» расторгла контракт с Овчинниковым». «Сибирь» информацию никак не афиширует в социальных сетях, а генеральный менеджер клуба Кирилл Фастовский отказался давать комментарий по этой, в общем-то, провальной сделке, от которой рискует остаться в проигрыше не только «Сибирь», но и вся КХЛ, где и так мало ярких, талантливых, да ещё и молодых хоккеистов.

Главный фактор отъезда: тренер. Если Мартемьянов остаётся на следующий сезон (а всё на это указывает), то Дима был бы обречён на ещё один год открывания калиток и тёплых слов в свой адрес на пресс-конференциях. У Димы оставался ещё год контракта с «Сибирью». Но уж лучше уехать в незнакомую страну, чем окончательно растерять навыки, сидя на лавочке. «Торонто» выбрал Овчинникова полтора года назад. Невысоко: под 137-м номером. Но непохоже, чтобы «Лифс» долго думали о контракте. Дмитрий присоединится к фарм-клубу «Торонто», когда получит разрешение на работу в Канаде, сообщает сайт НХЛ, который, в отличие от «Сибири», не боится публиковать информацию. Остаётся только гадать, какие претензии предъявит руководство клуба генеральному директору Кириллу Фастовскому, который вот так просто отпустил самого талантливого воспитанника клуба со времён Окулова.

Когда КХЛ окончательно отказалась от своей регулярки, а впереди маячил только плей-офф, стало очевидно, что в остатке игр Овчинникову могут не доверить даже бегать от лавки к лавке. Всё-таки в плей-офф другие скорости и темпы, и вряд ли Мартемьянов стал бы рисковать. Проще отдать предпочтение тому же Сергею Дубакину, который больше габаритами и поопытнее. Он и в КХЛ больше сыграл, и в ВХЛ практику хорошую получил. У «Сибири» неплохой запас нападающих, так что даже в случае травмы игрока основы шанс Овчинникова выйти на лёд минимален.

Да и вряд ли мы дождёмся атакующего хоккея от Мартемьянова, так что вероятность выхода Дмитрия вообще становится отрицательной. Андрей Алексеевич не любит «красивый хоккей» (у него Кручинин уже сидит без практики). А Овчинников по натуре больше художник, чем пахарь, хотя и этого ему не занимать.

Единственный вопрос, зачем они целый год мариновали парня запасным, если команде он откровенно не нужен? И ответа (как минимум нормального) на него нет. Не отправляли даже понюхать пороху в ВХЛ, куда спокойно поехали те же Дубакин, Спиридонов и Ахияров – самые молодые игроки клуба после Овчинникова.

Скучать в Канаде Овчинникову точно не придётся: в «Марлис» уже играют трое русских. Один из них – сын тренера «Сибирских Снайперов» Павел Гоголев. Уехал Дима вовремя: уже 21 марта закрывается трансферное окно в Северной Америке, и Овчинников остался бы без практики с конца февраля, когда намечены последние игры «Снайперов». Да и разве можно назвать практикой игру в команде-аутсайдере? А вот в АХЛ сезон в самом разгаре: 39 игр «Марлис» провели, ещё 32 осталось, а там и плей-офф, где Диме доверят играть. Но другой и очень серьёзный вопрос: не испортит ли он собственную карьеру таким решением? Ведь недаром говорят, что опасно слишком рано уезжать за океан.

Но давайте откровенно: Овчинникова буквально вынудили покинуть КХЛ. Вряд ли какой-то топовый клуб из России решился бы перекупить игрока, который получает так мало игровой практики. Ну а про Мартемьянова уже много сказано. Выбор тут – либо хоть как-то играть, либо точно сидеть. И уехать в Канаду был явно тяжёлый, но единственный вариант.