«Монреаль» хочет подписать 2 звёздных игроков на рынке свободных агентов летом 2022 года

«Монреаль Канадиенс» собирается подписать контракты со звёздными игроками на рынке свободных агентов летом 2022 года, сообщает The Score.



«Канадиенс» по-прежнему находятся в поиске перспективных игроков для обновления состава. Они намерены быть довольно агрессивными на рынке свободных агентов с 13 июля.



Хотя они и планируют определённое омоложение, также в клубе хотят заманить одного или двух звёздных игроков в составе в рамках перестройки», – заявил инсайдер Пьер Лебрюн.



Перед дедлайном Национальной хоккейной лиги, который состоится в ночь на 21 марта, «Монреаль» может расстаться с защитниками Беном Шьяро и Джеффом Питри в случае, если поступит привлекательное предложение.



«Канадиенс» занимают последнее, 16-е место в таблице Восточной конференции, набрав 31 балл в 52 матчах.