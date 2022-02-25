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«Монреаль» хочет подписать 2 звёздных игроков на рынке свободных агентов летом 2022 года

«Монреаль» хочет подписать 2 звёздных игроков на рынке свободных агентов летом 2022 года
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«Монреаль Канадиенс» собирается подписать контракты со звёздными игроками на рынке свободных агентов летом 2022 года, сообщает The Score.

«Канадиенс» по-прежнему находятся в поиске перспективных игроков для обновления состава. Они намерены быть довольно агрессивными на рынке свободных агентов с 13 июля.

Хотя они и планируют определённое омоложение, также в клубе хотят заманить одного или двух звёздных игроков в составе в рамках перестройки», – заявил инсайдер Пьер Лебрюн.

Перед дедлайном Национальной хоккейной лиги, который состоится в ночь на 21 марта, «Монреаль» может расстаться с защитниками Беном Шьяро и Джеффом Питри в случае, если поступит привлекательное предложение.

«Канадиенс» занимают последнее, 16-е место в таблице Восточной конференции, набрав 31 балл в 52 матчах.

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