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Хартли: решение по моему будущему в «Авангарде» точно будет не хоккейным

Хартли: решение по моему будущему в «Авангарде» точно будет не хоккейным
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Главный тренер омского «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал вероятность продления контракта с клубом.

«Есть ли желание продлить контракт с «Авангардом»? Сейчас я полностью сконцентрирован, главное — это подготовка моей команды к плей-офф, а не какие-то мои личные вопросы. По поводу контракта могу сказать только одно: любое решение, каким бы оно ни было, не будет связано с хоккейными вопросами», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

«Авангард» занял пятое место в турнирной таблице Восточной конференции по итогам досрочно завершившегося регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги. В первом раунде плей-офф Кубка Гагарина 2022 года омский клуб сыграет в серии с казанским «Ак Барсом».

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