Канадский журналист: существует широкая поддержка переноса из России ЧМ-2023 и МЧМ-2023

Известный канадский журналист Горд Миллер на своей странице в «Твиттере» рассказал, что Россию могут лишить права провести два крупных хоккейных турнира.



«Я связался с представителями нескольких национальных хоккейных федераций. Финальное решение принимает совет ИИХФ, но существует широкая поддержка переноса из России предстоящих двух турниров — молодёжного чемпионата мира и взрослого чемпионата мира.



Мужской чемпионат мира может быть перенесён в Швейцарию, которая должен был принять турнир в 2020 году. Тогда событие было отменено из-за пандемии, но арены и инфраструктура уже были готовы. Потеря российских спонсоров — это финансовый удар, который они готовы принять», — говорится в сообщении.



Напомним, МЧМ-2023 должен пройти в Новосибирске и Омске, ЧМ-2023 — в Санкт-Петербурге.