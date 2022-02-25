Канадский журналист: существует широкая поддержка переноса из России ЧМ-2023 и МЧМ-2023

Известный канадский журналист Горд Миллер на своей странице в «Твиттере» рассказал, что Россию могут лишить права провести два крупных хоккейных турнира.
«Я связался с представителями нескольких национальных хоккейных федераций. Финальное решение принимает совет ИИХФ, но существует широкая поддержка переноса из России предстоящих двух турниров — молодёжного чемпионата мира и взрослого чемпионата мира.
Мужской чемпионат мира может быть перенесён в Швейцарию, которая должен был принять турнир в 2020 году. Тогда событие было отменено из-за пандемии, но арены и инфраструктура уже были готовы. Потеря российских спонсоров — это финансовый удар, который они готовы принять», — говорится в сообщении.
Напомним, МЧМ-2023 должен пройти в Новосибирске и Омске, ЧМ-2023 — в Санкт-Петербурге.
- 25 февраля 2022
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