Форвард «Виннипега» Коннор превзошёл достижение Ковальчука в истории франшизы

25-летний американский нападающий «Виннипег Джетс» Кайл Коннор забросил свою 30-ю шайбу в нынешнем регулярном чемпионате НХЛ в матче с «Колорадо Эвеланш» (3:3 после 2-го периода) и отметился статистическим достижением, о котором сообщает StatsCentre в «Твиттере».

Как отмечает источник, Кайл Коннор занял 5-е место в истории «Атланта Трэшерз» / «Виннипег Джетс» по наименьшему количеству игр для покорения отметки в 30 голов за сезон. Ему потребовалось 52 матча, в то время, как российскому форварду Илье Ковальчуку в сезоне-2002/2003 потребовалось на одну игру больше.

Однако затем Ковальчук трижды переписывал этот рекорд, который до сих пор является непокорённым. В сезоне-2007/2008 Илья забросил 30 шайб за 38 матчей (лучший показатель в истории «Джетс». – Прим. «Чемпионата»), в сезоне-2005/2006 – за 39 игр, а в сезоне-2009/2010 – за 43 встречи.