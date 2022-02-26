Форвард «Виннипега» Коннор превзошёл достижение Ковальчука в истории франшизы

25-летний американский нападающий «Виннипег Джетс» Кайл Коннор забросил свою 30-ю шайбу в нынешнем регулярном чемпионате НХЛ в матче с «Колорадо Эвеланш» (3:3 после 2-го периода) и отметился статистическим достижением, о котором сообщает StatsCentre в «Твиттере».
Как отмечает источник, Кайл Коннор занял 5-е место в истории «Атланта Трэшерз» / «Виннипег Джетс» по наименьшему количеству игр для покорения отметки в 30 голов за сезон. Ему потребовалось 52 матча, в то время, как российскому форварду Илье Ковальчуку в сезоне-2002/2003 потребовалось на одну игру больше.
Однако затем Ковальчук трижды переписывал этот рекорд, который до сих пор является непокорённым. В сезоне-2007/2008 Илья забросил 30 шайб за 38 матчей (лучший показатель в истории «Джетс». – Прим. «Чемпионата»), в сезоне-2005/2006 – за 39 игр, а в сезоне-2009/2010 – за 43 встречи.
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