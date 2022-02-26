«Аризона» одолела «Вегас», у Дадонова — «-1»
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В Глендейле (США) на стадионе «Хила Ривер-Арена» завершилась встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Аризона Койотс» принимала «Вегас Голден Найтс». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 3:1.
Счёт в матче открыли гости благодаря голу Уильяма Каррье, который забил после передачи Зака Уайтклауда на 32-й минуте матча. Сравнял счёт Шейн Гостисбер на 35-й минуте. Ему ассистировали Джейкоб Чикран и Алекс Гальченюк. Через 10 минут хозяев вывел вперёд Ник Шмальц. В этом голе передачами отметились Антон Строльман и Трэвис Бойд. На последней минуте Шмальц поставил точку в матче. Пас ему отдал Клейтон Келлер.
У российского нападающего Евгения Дадонова коэффициент полезности «-1».
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