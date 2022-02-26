Голкипер «Коламбуса» — о травме Гаврикова: он ставит своё тело на кон в каждом матче
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Голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Жан-Франсуа Берюбе прокомментировал момент матча с «Каролиной Харрикейнз», в котором российский защитник «синих мундиров» Владислав Гавриков получил травму. Игрок обороны попытался прервать передачу соперника, и шайба попала ему в голову.
«Гавриков ставит своё тело на кон в каждом матче. Он — такой игрок. Он жертвует собой из вечера в вечер. Он — воин. Он делает это без устали в каждой встрече. Он — великолепный игрок», — приводит слова Берюбе официальный сайт НХЛ на русском языке.
Напомним, в нынешнем сезоне Гавриков принял участие в 50 матчах регулярного чемпионата, в которых записал в свой актив 2 гола и сделал 21 результативную передачу при коэффициенте полезности «+5».
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