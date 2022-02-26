Капитан «Колорадо» Ландеског повторил достижения Каменского и Гейдука

В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» завершилась встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Колорадо Эвеланш» принимал «Виннипег Джетс». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 6:3.

Шведский нападающий «Колорадо» Габриэль Ландеског во встрече оформил хет-трик, набрав в итоге три очка. Как отмечает StatsCentre в «Твиттере», форвард оформил свой пятый хет-трик в карьере. Шведский нападающий сравнялся по этому показателю с другими форвардами «Колорадо» Валерием Каменским и Миланом Гейдуком. Ландеског поднялся на третье место в истории «Эвеланш». Больше него хет-триков оформили Петер Форсберг (семь) и Джо Сакик (10).

Отметим, что Ландеског довёл свой результативный счёт в текущем сезоне до 54 (28+26) в 44 матчах.