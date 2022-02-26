Гавриков: чувствую ответственность и за свою игру, и за всю нашу команду в раздевалке

Защитник «Коламбус Блю Джекетс» Владислав Гавриков рассказал о матче с «Каролиной Харрикейнз» (0:4).



«Я был готов играть. Врачи команды помогли мне, и вообще они отлично справляются со своим делом. Это был вопрос даже не меня, потому что я готов играть всегда и в любом состоянии. Но когда врачи получили уверенность, что я смогу выйти на лёд – они дали мне это разрешение. Ну да, рана немного поболела. Но это нормально.



Именно такой результат не читался, но можно было ждать чего-то подобного. Мы проводили второй матч за два дня. Но это не должно быть оправданием, все команды проводят спаренные матчи. Мы должны были под это подстроиться и показать свой лучший хоккей. А мы в этой игре допустили пару ошибок, за что расплатились.

«Каролина» – очень хорошая команда, и мы ожидали, что будет трудный матч. Для нас это был реальный вызов. К сожалению, мы с ним не справились. Но когда ты играешь против такой хорошей команды, подобный ход матча можно ожидать. Мы посмотрим видео после этого матча. Изучим ошибки и поймём, что мы делали неправильно. Но новый матч уже совсем скоро, играем дома в воскресенье. И должны быть к этому готовы. Завтра будет новый день, мы ждём следующей игры.

Я чувствую ответственность в каждом матче. Это моя позиция на протяжении всего сезона. Чувствую ответственность и за свою игру, и за всю нашу команду в раздевалке. Я таков, какой я есть. И мне помогает опыт, который я получаю в НХЛ. Чувствую себя уверенно, играю всё более комфортно с каждым сезоном. У нас эта уверенность есть у всей команды», – цитирует Гаврикова официальный сайт НХЛ на русском языке.