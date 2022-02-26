«Ради этого играешь в хоккей». Игроки «Авангарда» вспомнили серию с «Ак Барсом»

«Авангард» на официальном YouTube-канале выпустил тизер к серии первого раунда плей-офф с казанским «Ак Барсом». Игроки команды вспомнили полуфинальную серию Кубка Гагарина – 2021 и рассказали о ней.

«Плей-офф, полуфинал с Казанью. Обе команды выглядели достойно, в хорошем состоянии были. Каждую игру выходили с настроем, что мы можем идти дальше. Бац, проигрываешь 0:2 дома, 2:2 – такой подъём. Уходишь, наоборот, вниз, и уже начинаешь нервничать. Все знали, чего стоят ошибки.

Никогда в жизни не поверил бы, что можно у «Ак Барса» выиграть все гостевые матчи, а все домашние – проиграть. Как будто бы невозможно. У меня таких эмоций ещё не было, по крайней мере, в хоккее. Чем сложнее, тем круче и кайфовее. Даже не до хоккея было, я прежде всего думал о своём здоровье. Плей-офф – это прежде всего терпеть. Терпеть, работать. Когда уже меня отпустили из больницы, я сразу приехал, зашёл в раздевалку перед игрой. В любой серии можно найти ключевые моменты. В той серии – это гол Ильи.

Отключился в какой-то момент, потому что нельзя было проигрывать. Не описать словами, что это такое – седьмой матч. Эмоции, которые переживали в тот момент, самые крутые. Их ничем не заменить. Ради этого играешь в хоккей», – так выглядят воспоминания игроков «Авангарда» о серии.