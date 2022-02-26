«Авангард» записал видеообращение с поддержкой Родиона Амирова

Хоккеисты омского «Авангарда» поддержали форварда «Торонто» Родиона Амирова, у которого обнаружили опухоль головного мозга, записав видеообращение.
«Родион, всё хоккейное сообщество, в том числе наша команда, переживает и поддерживает тебя. Желаем скорейшего выздоровления и возвращения на лёд», – сказал капитан команды Алексей Емелин.
Ранее генеральный менеджер «Торонто Мэйпл Лифс» Кайл Дубас сообщил, что у российского форварда Родиона Амирова, выбранного командой в первом раунде (под общим 15-м номером) на драфте НХЛ 2020 года и выступающего в аренде за «Салават Юлаев» в КХЛ, диагностирована опухоль головного мозга.
В досрочно завершившемся регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги 20-летний форвард принял участие в 10 матчах, в которых набрал 3 (1+2) очка. Амиров не играл с 3 января.
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