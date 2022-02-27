Кучеров забросил девятую шайбу в сезоне в матче с «Нэшвиллом»

В Нэшвилле (США) на стадионе «Ниссан Стэдиум» в эти минуты проходит встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Нэшвилл Предаторз» принимает «Тампу-Бэй Лайтнинг».
На момент написания новости идёт второй период. В счёте на данный момент ведут гости – 2:1.
На 27-й минуте матча российский нападающий гостей Никита Кучеров поразил ворота Юусе Сароса. Этот гол стал девятым для него в нынешнем розыгрыше НХЛ. Ассистировали россиянину Виктор Хедман и Стивен Стэмкос.
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Примечательно, что за 6 минут до этого Кучеров отдал результативную передачу на партнёра. С его паса забил Брэйден Пойнт. Также в той атаке поучаствовал Стэмкос.
У хозяев единственный гол на счету Таннера Жанно. Ему с пасами помогли Филип Томасино и Колтон Сиссонс.
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