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Два очка Кучерова помогли «Тампе» победить «Нэшвилл»

Два очка Кучерова помогли «Тампе» победить «Нэшвилл»
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В Нэшвилле (США) на стадионе «Ниссан Стэдиум» в эти минуты завершилась встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Нэшвилл Предаторз» принимал «Тампу-Бэй Лайтнинг». Победу в этом матче одержали гости со счётом 3:2.

Примечательно, что на 27-й минуте матча российский нападающий гостей Никита Кучеров поразил ворота Юусе Сароса. Этот гол стал девятым для него в нынешнем розыгрыше НХЛ. Ассистировали россиянину Виктор Хедман и Стивен Стэмкос.

За 6 минут до этого Кучеров отдал результативную передачу на партнёра. С его паса забил Брэйден Пойнт. Также в той атаке поучаствовал Стэмкос. Позже Стэмкос забил и сам.

У хозяев забивали Таннер Жанно и Филип Форсберг.

У Андрея Василеаского 26 сейвов, Михаил Сергачёв и Яков Тренин очков не набрали.

НХЛ - регулярный чемпионат
27 февраля 2022, воскресенье. 03:30 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
2 : 3
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Жанно (Томасино, Сиссонс) – 08:20 (5x4)   1:1 Пойнт (Кучеров, Стэмкос) – 20:58 (5x4)   1:2 Кучеров (Хедман, Стэмкос) – 26:18 (5x4)   1:3 Стэмкос (Фут, Киллорн) – 51:31 (5x5)   2:3 Форсберг (Гранлунд, Джохансен) – 52:29 (5x4)
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