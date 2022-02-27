Два очка Кучерова помогли «Тампе» победить «Нэшвилл»

В Нэшвилле (США) на стадионе «Ниссан Стэдиум» в эти минуты завершилась встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Нэшвилл Предаторз» принимал «Тампу-Бэй Лайтнинг». Победу в этом матче одержали гости со счётом 3:2.
Примечательно, что на 27-й минуте матча российский нападающий гостей Никита Кучеров поразил ворота Юусе Сароса. Этот гол стал девятым для него в нынешнем розыгрыше НХЛ. Ассистировали россиянину Виктор Хедман и Стивен Стэмкос.
За 6 минут до этого Кучеров отдал результативную передачу на партнёра. С его паса забил Брэйден Пойнт. Также в той атаке поучаствовал Стэмкос. Позже Стэмкос забил и сам.
У хозяев забивали Таннер Жанно и Филип Форсберг.
У Андрея Василеаского 26 сейвов, Михаил Сергачёв и Яков Тренин очков не набрали.
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