Два очка Кучерова помогли «Тампе» победить «Нэшвилл»

В Нэшвилле (США) на стадионе «Ниссан Стэдиум» в эти минуты завершилась встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Нэшвилл Предаторз» принимал «Тампу-Бэй Лайтнинг». Победу в этом матче одержали гости со счётом 3:2.



Примечательно, что на 27-й минуте матча российский нападающий гостей Никита Кучеров поразил ворота Юусе Сароса. Этот гол стал девятым для него в нынешнем розыгрыше НХЛ. Ассистировали россиянину Виктор Хедман и Стивен Стэмкос.



За 6 минут до этого Кучеров отдал результативную передачу на партнёра. С его паса забил Брэйден Пойнт. Также в той атаке поучаствовал Стэмкос. Позже Стэмкос забил и сам.



У хозяев забивали Таннер Жанно и Филип Форсберг.

У Андрея Василеаского 26 сейвов, Михаил Сергачёв и Яков Тренин очков не набрали.