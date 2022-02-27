Купер: Кучеров очень вырос как игрок за последние годы

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер оценил вклад российского форварда Никиты Кучерова в результаты команды.

«Кучерову пришлось нелегко. Большую часть сезона он пропустил. А как только вернулся, у нас начались все эти паузы в расписании. Представляете, насколько сложно ему было в таком режиме перезапустить своё тело?



Но вы сами отметили и важность матча, и атмосферу, в которой мы сегодня очутились. В таких условиях Куч и расцветает. При всех наших успехах в последние годы мы всегда имели нескольких особых ребят, тянувших канат в нашу сторону – и Куч постоянно был одним из них.



Мы уже обсуждали, насколько силовой была сегодняшняя игра. Куч далеко не самый габаритный наш парень, но постоянно играет против самых больших игроков соперника. Это требует не только большого мастерства, но и большого соревновательного духа, глубокого понимания игры.



Он очень вырос как игрок за последние годы. Его роль в наших успехах сложно переоценить», – цитирует Купера официальный сайт НХЛ на русском языке.