Макдэвид, Юбердо и Драйзайтль повторили достижение, не происходившее в НХЛ с 2009 года

Вчера, 26 февраля, на «Эф-Эл-Эй Лайв-Арене» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Эдмонтон Ойлерз». В этом матче гости одержали победу со счётом 4:3 (1:2, 3:0, 0:1).
В прошедшей встрече принимали участие трое лидеров лиги в гонке бомбардиров: Джонатан Юбердо, Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль.
Как сообщает официальный сайт НХЛ, последний раз такое на данном этапе сезона (не менее 800 матчей) происходило 8 марта 2009 года, когда форварды «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин (первое место) и Сидни Кросби (третье) встречались с нападающим «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным (второе).
В настоящий момент Макдэвид набрал 75 (28+47) очков за 51 матч, на счету Юбердо также 75 (18+57) баллов за 53 встречи, у замыкающего тройку Драйзайтля — 74 (36+38) очка после 52 игр.
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