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Две голевые передачи Свечникова помогли «Каролине» обыграть дома «Эдмонтон»

Две голевые передачи Свечникова помогли «Каролине» обыграть дома «Эдмонтон»
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«Каролина Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги одержала победу над «Эдмонтон Ойлерз» со счётом 2:1 (2:0, 0:1, 0:0). Встреча прошла в Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена».

На 12-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Каролины» Теуво Терявяйнен, ему ассистировали российский форвард Андрей Свечников и Джейлен Чатфилд. На 17-й минуте в большинстве удвоил преимущество «Харрикейнз» Себастьян Ахо, голевую передачу отдали Свечников и Терявяйнен.

На 25-й минуте одну шайбу отыграл форвард «Эдмонтона» Дерек Райан.

Российский форвард «Каролины» Андрей Свечников провёл на льду 18 минут 45 секунд, помимо двух голевых передач, он нанёс три броска по воротам, совершил четыре силовых приёма, три раза потерял шайбу, а также заработал показатель полезности «+1».

НХЛ - регулярный чемпионат
27 февраля 2022, воскресенье. 21:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
2 : 1
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Терявяйнен (Свечников, Чатфилд) – 11:57 (5x5)   2:0 Ахо (Терявяйнен, Свечников) – 16:53 (5x4)   2:1 Райан – 24:26 (5x5)
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