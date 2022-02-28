Кросби сравнялся с Лемье по количеству победных шайб за «Питтсбург». Впереди Малкин и Ягр

34-летний канадский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби, отметившийся победным голом в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбус Блю Джекетс» (3:2), вошёл в тройку лучших в истории франшизы по этому показателю. Об этом сообщает ESPN Stats & Info в «Твиттере».

Для Кросби эта победная заброшенная шайба стала 74-й за карьеру в составе «Питтсбурга», по их количеству он сравнялся с легендарным Марио Лемье, войдя в тройку лучших. Впереди только российский форвард Евгений Малкин (75) и чех Яромир Ягр (78).

В нынешнем сезоне Кросби провёл уже 43 матча, в которых набрал 50 (16+34) очков при показателе полезности «+10». Всего за карьеру на его счету 1082 игры и 1375 (502+873) результативных действий с коэффициентом полезности «+193».