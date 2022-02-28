Кросби сравнялся с Лемье по количеству победных шайб за «Питтсбург». Впереди Малкин и Ягр
Поделиться
34-летний канадский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби, отметившийся победным голом в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбус Блю Джекетс» (3:2), вошёл в тройку лучших в истории франшизы по этому показателю. Об этом сообщает ESPN Stats & Info в «Твиттере».
Для Кросби эта победная заброшенная шайба стала 74-й за карьеру в составе «Питтсбурга», по их количеству он сравнялся с легендарным Марио Лемье, войдя в тройку лучших. Впереди только российский форвард Евгений Малкин (75) и чех Яромир Ягр (78).
В нынешнем сезоне Кросби провёл уже 43 матча, в которых набрал 50 (16+34) очков при показателе полезности «+10». Всего за карьеру на его счету 1082 игры и 1375 (502+873) результативных действий с коэффициентом полезности «+193».
Комментарии
- 28 февраля 2022
-
06:26
-
06:07
-
05:33
-
05:16
-
03:37
-
02:31
-
01:59
- 27 февраля 2022
-
23:56
-
23:04
-
22:38
-
21:33
-
20:52
-
20:24
-
19:38
-
18:38
-
18:08
-
17:30
-
16:58
-
16:30
-
15:19
-
15:07
-
15:01
-
14:53
-
14:49
-
14:43
-
14:11
-
14:01
-
13:59
-
13:54
-
13:29
-
12:16
-
11:32
-
11:19
-
10:33
-
09:10
Партнерский контент