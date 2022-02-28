Нестеров: рад серебру на Олимпиаде. Но сейчас все мысли о плей-офф КХЛ

Защитник ЦСКА Никита Нестеров поделился ожиданиями от плей-офф КХЛ-2022.
«Вернулся домой. Всё хорошо, одноклубники встретили здорово – готовимся к плей-офф.
Было три тренировки вместе. Это профессиональный спорт, поэтому трудно забыть взаимодействие всего за полтора месяца. Настрой такой, что надо выходить и выигрывать каждый матч.
В играх с «Локомотивом» нужно не терять шайбу в средней зоне и создавать плотность в своей зоне обороны, потому что ребята мастеровитые, играют быстро, поднимают наверх шайбу. Надо не давать им разворачиваться и больше бросать по воротам.
Как могу оценить для себя и сборной выступление на Олимпиаде в Пекине? В принципе, положительно. В финале мы бились, отдали все до последнего. Не повезло или не получилось завоевать золото. Рады серебру. Но сейчас все мысли о плей-офф», – цитирует Нестерова официальный сайт ЦСКА.
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