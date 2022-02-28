Мэттьюс, Миллер и Стэмкос — три звезды прошедшей игровой недели НХЛ

Национальная хоккейная лига на официальном сайте объявила имена лучших игроков прошедшей недели.



Первой звездой стал нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс. В четырёх матчах на прошедшей неделе с «Монреаль Канадиенс» (2:5), «Коламбус Блю Джекетс» (3:4, ОТ), «Миннесотой Уайлд» (3:1) и «Детройт Ред Уингз» (10:7) он забросил четыре шайбы и отдал пять голевых передач. 24-летний форвард возглавил гонку снайперов НХЛ с 37 голами в 49 матчах.



Второе место занял нападающий «Ванкувер Кэнакс» Джей Ти Миллер, в активе которого 8 (2+6) баллов за три проведённых встречи с «Сиэтл Кракен» (5:2), «Калгари Флэймз» (7:1) и «Нью-Йорк Рейнджерс» (5:2).



Третья звезда — капитан «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос. Он сумел забросить две шайбы и отдать две голевые передачи в матчах с «Эдмонтон Ойлерз» (5:3) и «Нэшвилл Предаторз» (3:2).