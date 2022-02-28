Фетисов, Касатонов и Каменский сыграют в хоккей на льдине на Северном полюсе

В Карелии состоится матч, приуроченный к 97-летию Всероссийского общества охраны природы, сообщает официальный интернет-портал Республики Карелия.



«Команды «Легенды хоккея» и «Карелия» встретятся в поддержку проекта «Последняя игра».



На лёд выйдут олимпийские чемпионы, чемпионы мира, обладатели Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов, Алексей Касатонов, Валерий Каменский, Алексей Гусаров и Вячеслав Буцаев.



Инициатива Вячеслава Фетисова «Последняя игра» направлена на привлечение внимания к экологическим проблемам и предусматривает проведение серии игр с участием легенд хоккея, политических деятелей, звёзд кино и музыки, а также других известных людей. Матчи ранее прошли в Финляндии, Кении, ОАЭ, Израиле, Нью-Йорке, Сингапуре, Байкале и на Красной площади в Москве. Завершит эту серию игра на льдине на Северном полюсе», — говорится в заявлении.