Президент ИИХФ прокомментировал отстранение России от соревнований и лишение МЧМ-2023

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф прокомментировал отстранение России и Беларуси от соревнований на неопределённый срок, а также лишение права провести молодёжный чемпионат мира 2023 года в Новосибирске и Омске.
«ИИХФ не является политической организацией и не может влиять на решения, принимаемые в связи с войной на Украине. Тем не менее мы обязаны заботиться обо всех наших членах и участниках, и поэтому должны сделать всё возможное, чтобы обеспечить проведение наших мероприятий в безопасной среде для всех команд, участвующих в чемпионате мира по хоккею.
Мы были невероятно потрясены, увидев изображения, которые пришли из Украины. Я был в тесном контакте с членами федерации хоккея Украины, и мы надеемся, что все стороны урегулируют этот конфликт мирным путём и без необходимости дальнейшего насилия», — говорится в заявлении Тардифа на официальном сайте ИИХФ.
- 28 февраля 2022
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