Подколзин забросил свою 9-ю шайбу в сезоне, отличившись в матче с «Нью-Джерси»

В эти минуты в Ньюарке (США) на стадионе «Пруденшиал-Центр» проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимает «Ванкувер Кэнакс». Идёт 2-й период, в счёте ведут хозяева – 5:1.
На старте 2-го периода отличиться удалось 20-летнему российскому нападающему «Ванкувера» Василию Подколзину. Ему ассистировали форвард Бо Хорват и защитник Брэд Хант. Для экс-игрока санкт-петербургского СКА это уже девятая заброшенная шайба в нынешнем сезоне, также на его счету пять результативных передач (14 очков) при показателе полезности «+5» и 16 минутах штрафного времени в 52 встречах.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в «твиттере» «Ванкувера».
Напомним, «Ванкувер» занимает 11-е место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ, набрав 58 очков в 54 матчах, а «Нью-Джерси» (41) – 14-й на Западе.
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