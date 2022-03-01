Овечкин до минимума сократил отставание от Зеттерберга по голевым передачам в истории НХЛ

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» завершилась встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Победу в этом матче одержали гости со счётом 5:3.
В этом матче принимал участие российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин. 36-летний форвард отметился результативной передачей, благодаря чему сократил до минимума отставание от Хенрика Зеттерберга по результативным передачам в истории НХЛ. В настоящий момент Овечкин имеет в своём активе 1384 (762+622) очка за 1251 матч в лиге, что является 24-м результатом в списке бомбардиров за всю историю НХЛ. У Зеттерберга же 623 голевые передачи за карьеру – это 84-й результат среди всех игроков.
В нынешнем регулярном чемпионате НХЛ Овечкин принял участие в 53 матчах, в которых забил 32 гола и сделал 32 результативные передачи при показателе полезности «+7» и 8 минутах штрафного времени.
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