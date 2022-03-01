Коваленко: не представляю турниров без России. ИИХФ прогибается под политику ряда стран

Чемпион СССР, России и Олимпийских игр, депутат Госдумы Андрей Коваленко поделился мнением об исключении сборной России из числа участников чемпионата мира — 2022 и молодёжного чемпионата мира — 2022, а также о ситуации с российскими игроками в Национальной хоккейной лиге.



«Надо пережить это трудное время — и не только в нашем хоккее. Столько десятилетий нас убеждали в том, что спорт — вне политики, но оказалось, что всё это лишь красивые слова. Политика просто ломает хоккей.



Не могу представить мировых турниров без нашей команды. Шокирован тем, что ИИХФ прогибается под политику ряда стран. Первый звоночек прозвучал год назад, когда у Беларуси отняли чемпионат мира в Минске. Теперь же всё очень жёстко — и есть опасения, что предложение Гретцки пройдёт. Это удар по всему мировому хоккею — не только по российскому.



Доминик Гашек призвал разорвать контракты со всеми российскими легионерами? Практически уверен в том, что призыв Гашека не воплотится в жизнь. НХЛ — это лига, в которой чётко работает коллективное соглашение, в ней всё подчинено не политике, а бизнесу.



В этом бизнесе нет замены Александру Овечкину, Евгению Малкину, Никите Кучерову, Андрею Василевскому и ещё десятку мастеров. Поэтому там никто не даст волю эмоциям, чтобы потерять деньги и ударить по своему бизнесу. В США и Канаде всё очень прагматично, и такие вещи не проходят.



Кстати, ещё один фактор — профсоюз игроков. У него есть все возможности, чтобы защитить гарантированные контракты наших хоккеистов НХЛ. Для клубов лиги такие расторжения обойдутся во многие миллионы долларов. А у того же «Вашингтона» без Овечкина начнутся большие финансовые проблемы.



Для меня загадка, почему Гашек влез в эту историю. Много лет играл с чешскими хоккеистами и в НХЛ, и в КХЛ. Ни разу не замечал, что у кого-то из них есть какое-то специфическое отношение к нам, российским хоккеистам. Наоборот, мы до сих пор общаемся с чешскими ребятами.



Не нужно отчаиваться, мы должны поддержать друг друга и спокойно пройти это время. Очень хорошо, что уже стартует плей-офф КХЛ. Думаю, что в ближайшие недели нас ждёт отличный хоккей — например, в самой громкой серии первого раунда «Ак Барс» — «Авангард». Жизнь продолжается», — цитирует Коваленко Russia-Hockey.ru.