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«Бостон» разгромил в гостях «Лос-Анджелес», забросив семь шайб

«Бостон» разгромил в гостях «Лос-Анджелес», забросив семь шайб
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«Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги одержал победу над «Лос-Анджелес Кингз» со счётом 7:0 (2:0, 3:0, 2:0). Встреча прошла в Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Крипто.ком Арена».

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джейк Дебраск (хет-трик), Эрик Хаула (дубль), а также Патрис Бержерон и Тейлор Холл.

«Лос-Анджелес» прервал пятиматчевую победную серию, «короли» располагаются на пятой строчке в турнирной таблице Западной конференции, набрав 65 очков после 54 матчей. «Бостон» — на седьмом месте Востока, заработав 68 баллов за 53 встречи и одержав пятую победу подряд.

В следующем матче «Кингз» сыграют в гостях с «Даллас Старз» (3 марта, 4:30 мск). «Бостон» встретится с «Анахайм Дакс» (2 марта, 6:00 мск).

НХЛ - регулярный чемпионат
01 марта 2022, вторник. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
0 : 7
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 Дебраск (Маршан, Бержерон) – 01:01 (5x5)   0:2 Дебраск – 13:37 (5x5)   0:3 Дебраск (Бержерон, Макэвой) – 20:53 (5x5)   0:4 Бержерон (Пастрняк, Маршан) – 31:40 (5x4)   0:5 Холл (Пастрняк, Макэвой) – 32:42 (5x5)   0:6 Хаула (Койл, Смит) – 50:11 (5x4)   0:7 Хаула (Холл) – 53:39 (5x5)
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