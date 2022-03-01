«Бостон» разгромил в гостях «Лос-Анджелес», забросив семь шайб

«Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги одержал победу над «Лос-Анджелес Кингз» со счётом 7:0 (2:0, 3:0, 2:0). Встреча прошла в Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Крипто.ком Арена».



В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джейк Дебраск (хет-трик), Эрик Хаула (дубль), а также Патрис Бержерон и Тейлор Холл.



«Лос-Анджелес» прервал пятиматчевую победную серию, «короли» располагаются на пятой строчке в турнирной таблице Западной конференции, набрав 65 очков после 54 матчей. «Бостон» — на седьмом месте Востока, заработав 68 баллов за 53 встречи и одержав пятую победу подряд.



В следующем матче «Кингз» сыграют в гостях с «Даллас Старз» (3 марта, 4:30 мск). «Бостон» встретится с «Анахайм Дакс» (2 марта, 6:00 мск).