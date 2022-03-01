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ФХР отреагировала на решение ИИХФ об отстранении России от соревнований и лишении МЧМ-2023

ФХР отреагировала на решение ИИХФ об отстранении России от соревнований и лишении МЧМ-2023
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Федерация хоккея России выступила с заявлением по поводу решения Международной федерации хоккея (ИИХФ) отстранить российские команды от международных соревнований и лишить права на проведение молодёжного чемпионата мира — 2023.

«Совет ИИХФ решил отозвать у ФХР право на проведение молодёжного чемпионата мира в 2023 году и отстранить российские сборные и клубы от участия в соревнованиях ИИХФ до тех пор, пока «не закончится военная операция на Украине».

ИИХФ объявила, что данные решения приняты в целях «обеспечения безопасности чемпионатов ИИХФ и всех участвующих игроков, должностных лиц и болельщиков».

Федерация хоккея России считает данное решение дискриминационным и противоречащим духу спорта. Спорт всегда служил целям объединения народов разных стран и континентов, невзирая на какие бы то ни было различия и разногласия. Подобное решение может откатить развитие хоккея на десятилетия назад вследствие раскола хоккейного сообщества.

ФХР категорически не согласна с решением Совета ИИХФ и оставляет за собой право обжаловать его в Спортивном арбитражном суде», — говорится в заявлении на официальном сайте ФХР.

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