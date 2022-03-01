Турнирная таблица и результаты матчей прошедшего игрового дня НХЛ

«Чемпионат» представляет турнирную таблицу Национальной хоккейной лиги по состоянию на 1 марта, а также итоги матчей прошедшего игрового дня регулярного чемпионата.



«Торонто Мэйпл Лифс» одержал победу над «Вашингтон Кэпиталз», форвард столичного клуба Александр Овечкин стал автором голевой передачи, нападающий «Торонто» Илья Михеев также отметился результативным пасом.

«Нью-Джерси Дэвилз» крупно обыграл «Ванкувер Кэнакс» со счётом 7:2. Белорусский форвард «дьяволов» Егор Шарангович заработал 2 (1+1) очка, российский нападающий «Кэнакс» Василий Подколзин отметился заброшенной шайбой.

«Бостон Брюинз» в гостях разгромил «Лос-Анджелес Кингз» (7:0). Джейк Дебраск стал автором хет-трика, Патрис Бержерон набрал 3 (1+2) очка.

На Востоке первое место занимает «Каролина Харрикейнз», на счету которой 78 очков в 52 матчах. Вторую строчку занимает «Флорида Пантерз», набравшая 75 баллов после 53 встреч. Тройку замыкает «Тампа-Бэй Лайтнинг», в активе которой 74 очка за 51 матч.



В Западной конференции первую строчку занимает «Колорадо Эвеланш», набравший 82 балла после 53 встреч. На втором месте — «Сент-Луис Блюз», на счету которого 70 очков после 52 матчей. Третью позицию занимает «Калгари Флэймз», в активе которого 68 баллов после 51 встречи.