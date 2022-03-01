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Турнирная таблица и результаты матчей прошедшего игрового дня НХЛ

Турнирная таблица и результаты матчей прошедшего игрового дня НХЛ
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«Чемпионат» представляет турнирную таблицу Национальной хоккейной лиги по состоянию на 1 марта, а также итоги матчей прошедшего игрового дня регулярного чемпионата.

«Торонто Мэйпл Лифс» одержал победу над «Вашингтон Кэпиталз», форвард столичного клуба Александр Овечкин стал автором голевой передачи, нападающий «Торонто» Илья Михеев также отметился результативным пасом.

НХЛ - регулярный чемпионат
01 марта 2022, вторник. 03:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
3 : 5
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Бантинг (Марнер, Сандин) – 02:35 (5x5)   1:1 Шири (Бекстрём, Карлсон) – 16:23 (5x5)   1:2 Нюландер (Таварес, Керфут) – 18:49 (5x5)   1:3 Холл (Марнер, Райлли) – 19:58 (5x5)   2:3 Уилсон (Овечкин, Карлсон) – 30:11 (5x4)   3:3 Уилсон (Фегервары, Карлсон) – 41:44 (4x5)   3:4 Сандин (Холл, Таварес) – 56:37 (4x4)   3:5 Энгвалль (Михеев) – 58:59 (en)

«Нью-Джерси Дэвилз» крупно обыграл «Ванкувер Кэнакс» со счётом 7:2. Белорусский форвард «дьяволов» Егор Шарангович заработал 2 (1+1) очка, российский нападающий «Кэнакс» Василий Подколзин отметился заброшенной шайбой.

НХЛ - регулярный чемпионат
01 марта 2022, вторник. 03:30 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
7 : 2
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 Хьюз – 09:15 (5x5)   2:0 Шарангович (Мерсер, Хьюз) – 15:24 (5x5)   3:0 Мерсер (Братт, Хишир) – 17:44 (5x4)   3:1 Подколзин (Хорват, Хэмоник) – 21:36 (5x5)   4:1 Боквист (Юнссон, Грейвз) – 23:08 (5x5)   5:1 Грейвз (Шарангович) – 25:07 (5x5)   6:1 Братт (Заха, Хишир) – 26:19 (5x5)   6:2 Пирсон (Хант, Миллер) – 28:14 (5x5)   7:2 Хэмилтон (Боквист, Татар) – 51:42 (5x5)

«Бостон Брюинз» в гостях разгромил «Лос-Анджелес Кингз» (7:0). Джейк Дебраск стал автором хет-трика, Патрис Бержерон набрал 3 (1+2) очка.

НХЛ - регулярный чемпионат
01 марта 2022, вторник. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
0 : 7
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 Дебраск (Маршан, Бержерон) – 01:01 (5x5)   0:2 Дебраск – 13:37 (5x5)   0:3 Дебраск (Бержерон, Макэвой) – 20:53 (5x5)   0:4 Бержерон (Пастрняк, Маршан) – 31:40 (5x4)   0:5 Холл (Пастрняк, Макэвой) – 32:42 (5x5)   0:6 Хаула (Койл, Смит) – 50:11 (5x4)   0:7 Хаула (Холл) – 53:39 (5x5)

На Востоке первое место занимает «Каролина Харрикейнз», на счету которой 78 очков в 52 матчах. Вторую строчку занимает «Флорида Пантерз», набравшая 75 баллов после 53 встреч. Тройку замыкает «Тампа-Бэй Лайтнинг», в активе которой 74 очка за 51 матч.

В Западной конференции первую строчку занимает «Колорадо Эвеланш», набравший 82 балла после 53 встреч. На втором месте — «Сент-Луис Блюз», на счету которого 70 очков после 52 матчей. Третью позицию занимает «Калгари Флэймз», в активе которого 68 баллов после 51 встречи.

Турнирная таблица НХЛ
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