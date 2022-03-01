Голкипер «Ванкувера» повторил антирекорд клуба, пропустив шесть шайб за 14 бросков
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В Ньюарке (США) на стадионе «Пруденшиал-Центр» прошёл матч в рамках регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Ванкувер Кэнакс». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 7:2.
Голкипер канадского клуба Ярослав Галак пропустил шесть шайб за 26 минут 19 секунд, проведённых на льду. 36-летний словак повторил антирекорд «Ванкувера» в истории. Он стал третьим вратарём «Кэнакс», который пропустил шесть шайб за 14 или меньше бросков. Галак сумел отразить восемь бросков из 14.
Ранее подобный антирекорд устанавливали Курт Ридли в 1977 году и Венделл Янг в 1986 году, пропустившие также по шесть шайб.
«Ванкувер» занимает 11-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 58 очков после 55 матчей.
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