Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — «Локомотив». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Назаров: летом попрошу привезти в Сочи как можно больше команд, сделать интересный турнир

Назаров: летом попрошу привезти в Сочи как можно больше команд, сделать интересный турнир
Комментарии

Главный тренер ХК «Сочи» Андрей Назаров рассказал о планах клуба по окончании выступления в Континентальной хоккейной лиге в текущем сезоне.

«До 30 апреля будем усиленно тренироваться, играть в хоккей, заниматься физическими нагрузками, совершать велопрогулки. Используем это время, чтобы молодёжь набрала физическую массу и научить их каким-то хоккейным моментам.

На отпуск у каждого будет своя папочка с тренировочным процессом. Они не так уж будут отдыхать – кому-то надо подтянуть прыжковые, кому-то просто подкачать мышцы, у каждого будут свои моменты. Предсезонка стартует в начале июля, она будет интересной, уже есть задумки съездить в Поляну, побегать кроссы. Будут лёд, штанга, вело, сделаем турнир Sochi Hockey Open. Попрошу привезти как можно больше команд, надо сделать интересный турнир и для болельщиков, и для команд. Была большая пауза, чем больше будешь играть летом, тем лучше», — передаёт слова Назарова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022