Назаров: летом попрошу привезти в Сочи как можно больше команд, сделать интересный турнир

Главный тренер ХК «Сочи» Андрей Назаров рассказал о планах клуба по окончании выступления в Континентальной хоккейной лиге в текущем сезоне.
«До 30 апреля будем усиленно тренироваться, играть в хоккей, заниматься физическими нагрузками, совершать велопрогулки. Используем это время, чтобы молодёжь набрала физическую массу и научить их каким-то хоккейным моментам.
На отпуск у каждого будет своя папочка с тренировочным процессом. Они не так уж будут отдыхать – кому-то надо подтянуть прыжковые, кому-то просто подкачать мышцы, у каждого будут свои моменты. Предсезонка стартует в начале июля, она будет интересной, уже есть задумки съездить в Поляну, побегать кроссы. Будут лёд, штанга, вело, сделаем турнир Sochi Hockey Open. Попрошу привезти как можно больше команд, надо сделать интересный турнир и для болельщиков, и для команд. Была большая пауза, чем больше будешь играть летом, тем лучше», — передаёт слова Назарова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 1 марта 2022
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