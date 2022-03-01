Назаров: летом попрошу привезти в Сочи как можно больше команд, сделать интересный турнир

Главный тренер ХК «Сочи» Андрей Назаров рассказал о планах клуба по окончании выступления в Континентальной хоккейной лиге в текущем сезоне.



«До 30 апреля будем усиленно тренироваться, играть в хоккей, заниматься физическими нагрузками, совершать велопрогулки. Используем это время, чтобы молодёжь набрала физическую массу и научить их каким-то хоккейным моментам.



На отпуск у каждого будет своя папочка с тренировочным процессом. Они не так уж будут отдыхать – кому-то надо подтянуть прыжковые, кому-то просто подкачать мышцы, у каждого будут свои моменты. Предсезонка стартует в начале июля, она будет интересной, уже есть задумки съездить в Поляну, побегать кроссы. Будут лёд, штанга, вело, сделаем турнир Sochi Hockey Open. Попрошу привезти как можно больше команд, надо сделать интересный турнир и для болельщиков, и для команд. Была большая пауза, чем больше будешь играть летом, тем лучше», — передаёт слова Назарова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.