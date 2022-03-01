Главный тренер СКА Роман Ротенберг поделился ожиданиями от старта плей-офф КХЛ

Главный тренер санкт-петербургского СКА Роман Ротенберг прокомментировал старт плей-офф Кубка Гагарина 2022 года.



«Начиная с олимпийской паузы мы хорошо провели сборы, отрабатывали все детали, удалось всё подтянуть. Сыграли шесть матчей, отрабатывали спецбригады, полностью изучили соперника. Хорошо знаем тренерский штаб минского «Динамо» и игроков соперника, имеем опыт игры с ним ещё в прошлом плей-офф. Осталась одна тренировка завтра утром – и уже игра плей-офф.



«Динамо» — сильная команда. Канадский тренер, система игры схожа с канадской сборной, они играют активно, хорошие исполнители, игроки высокого уровня, сильный вратарь, которого мы хорошо знаем, следили за ним в сборной Словакии на Олимпиаде. Мы готовы, отрабатывали нашу систему, отталкиваемся от нашей игры. Ждём яркого хоккея, где все будут играть на пределе.



Ждать ли молодёжь в плей-офф? Будут играть лучшие независимо от возраста, регалий, опыта. Состав увидите завтра, лучшие выйдут на лёд», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.