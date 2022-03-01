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Гимн Украины будет исполнен перед началом матча «Виннипега» и «Монреаля»

Гимн Украины будет исполнен перед началом матча «Виннипега» и «Монреаля»
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Гимн Украины будет исполнен перед матчем регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Виннипег Джетс» и «Монреаль Канадиенс», сообщается в твиттер-аккаунте «Джетс».

«Виннипег» рад сообщить, что мы пригласили украинский мужской хор исполнить национальные гимны Канады и Украины перед началом завтрашнего матча с «Монреалем», – говорится в заявлении клуба.

Украинский мужской хор «Гусли» был основан в 1969 году в колледже Святого Владимира (город Роблин, провинция Манитоба, Канада).

Матч между «Виннипегом» и «Монреалем» состоится завтра, 2 марта, на стадионе «Канада Лайф-центр». Стартовое вбрасывание — в 2:00 по московскому времени. «Джетс» занимает 12-е место в таблице Западной конференции, «Монреаль» — на 16-й строчке Востока.

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