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Тренер «Нефтехимика» рассказал, благодаря чему «Трактор» трижды забил в большинстве

Тренер «Нефтехимика» рассказал, благодаря чему «Трактор» трижды забил в большинстве
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Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев прокомментировал поражение от «Трактора» в матче плей-офф КХЛ.

«Первый матч в плей-офф, понятно, что была нервозность. Тем более большой перерыв был. Два контрольных матча провели в паузу, но все равно, по накалу не то. Сегодня было видно, что скованность присутствовала. Тем не менее, ребята – молодцы придерживались задания, проявляли самоотдачу, характер. Здорово сыграли спецбригады. Вся команда хорошо сыграла, добыли победу, очень важную победу. Соскучились по болельщикам – полный стадион был. Это здорово, всегда нам помогает. Сегодня эта помощь была вдвойне.

Все три шайбы, когда «Трактор» сравнивал, были заброшены в большинстве? Знаем, над чем работать, всегда над этим работаем. Было завершение и хорошая последняя передача, поэтому броски доходили до цели.

«Нефтехимик» с первых минут начал играть в силовой хоккей? Готовились и понимали, что такое будет. В первую очередь сказали, что нужно не уступать в характере и в стычки не ввязываться. Ребята четко выполнили задание и довели матч до победы.

Будут ли после сегодняшнего матча точечные изменения на следующую игру? Сейчас проанализируем матч, завтра у нас есть день, и примем решение по составу. Ребята все готовы. Кто сегодня играл, всё, что требовалось, они выполняли. И ребята, которые не попали в состав, все готовы играть. Разберём матч и примем решение», – цитирует Леонтьева официальный сайт «Трактора».

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