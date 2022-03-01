На «Арене-ЦСКА» по ошибке включили голевую сирену после атаки армейцев

В эти минуты Москве на «ЦСКА-Арене» проходит матч первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги, в котором местный ЦСКА принимает ярославский «Локомотив». На момент написания новости идёт 41-я минута матча, счёт ничейный – 2:2.

По ходу матча во время атаки армейцев на арене зажглась голевая сирена после подправления форварда ЦСКА Павла Карнаухова, однако голкипер гостей Эдди Паскуале не позволил сопернику забить гол.

Видео эпизода можно посмотреть в телеграм-канале «Хоккей без зрителей» или по ссылке.

В составе ЦСКА голами отметились Михаил Григоренко и Антон Слепышев, у гостей забили Георгий Иванов и Максим Шалунов.

По итогам регулярного чемпионата ЦСКА занял третье место, «Локомотив» – шестое.