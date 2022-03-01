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ЦСКА обыграл «Локомотив» в первом матче серии плей-офф КХЛ

ЦСКА обыграл «Локомотив» в первом матче серии плей-офф КХЛ
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Только что в Москве на «ЦСКА-Арене» завершился матч первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги, в котором местный ЦСКА принимал ярославский «Локомотив». Победу в матче одержали хозяева в овертайме со счётом 4:3 (0:1, 2:1, 1:0).

На 3-й минуте Михаил Григоренко вывел армейцев вперёд, а на 21-й Георгий Иванов сравнял счёт в матче.

На 38:44 нападающий «Локомотива» Максим Шалунов при счёте 1:1 вывел свою команду вперёд, а в первой же атаке после пропущенного гола форвард ЦСКА Антон Слепышев поймал защитника ярославцев на ошибке и точным броском в дальний угол сравнял счёт в матче. Между голами команд прошло 9 секунд.

52-й минуте ярославцы вновь вышли вперёд, отличился Алексей Марченко. На 57-й Константин Окулов вновь сделал счёт равным.

В овертайме победу хозяевам принёс Максим Соркин.

КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 1-й матч
01 марта 2022, вторник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
4 : 3
ОТ
Локомотив
Ярославль
1:0 Григоренко (Попов) – 02:26 (5x5)   1:1 Иванов (Каюмов) – 20:30 (5x5)   1:2 Шалунов (Алексеев, Анисимов) – 38:44 (5x5)   2:2 Слепышев – 38:53 (5x5)   2:3 Марченко (Рафиков, Алексеев) – 51:08 (5x5)   3:3 Окулов (Киселевич, Каменев) – 56:23 (5x5)   4:3 Соркин (Киселевич, Попов) – 63:08 (5x5)

Таким образом, армейцы повели в серии – 1-0.

По итогам регулярного чемпионата ЦСКА занял третье место, «Локомотив» – шестое.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ

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